«Искитимцемент» в 2019 году снизил производство цемента

АО «Искитимцемент» подвело итоги работы в 2019 году, сообщили в пресс-службе предприятия.

— С января по декабрь предприятие изготовило 981 тыс. тонн и реализовало 985 тыс. тонн цемента — на 3,7% и 2,5% меньше соответственно, чем за аналогичный период 2018-го. Производство клинкера составило 913 тыс. тонн (+4,3% к уровню 2018-го). Снижение сбыта готовой продукции связано с уменьшением объемов отгрузки на «внешние» рынки, а также с изменением структуры спроса и высокой конкуренцией в отрасли, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что основными потребителями продукции АО «Искитимцемент» в 2019 году по-прежнему оставались организации строительной отрасли Новосибирской, Омской, Кемеровской областей и Алтайского края.

— Большая часть приобретаемого цемента использовалась для возведения жилых зданий, изготовления железобетонных изделий, товарного бетона и сухих смесей. Отгрузка продукции производилась всеми возможными видами транспорта, при этом самой востребованной у клиентов оставалась автодоставка. Данным способом отгружено 593 тыс. тонн цемента, в том числе 235 тыс. тонн — собственными цементовозами предприятия (50% общего объема навального цемента, доставленного автотранспортом). По железной дороге заказчикам направлено 392 тыс. тонн, — уточнили в пресс-службе.

Из всего ассортимента предприятия наибольшим спросом в прошлом году пользовались высокомарочный цемент ЦЕМ I 42,5Б, объем выпуска которого за 12 месяцев составил 500 тыс. тонн, и портландцемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б (390 тыс. тонн).

— В ходе строительного сезона-2019 с целью удовлетворения повышенного спроса потребителей на цементы общестроительного назначения АО «Искитимцемент» запустило производство двух новых типов продукции — ЦЕМ I 52,5Н и ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н. Новинки поступили в продажу весной, многие клиенты уже оценили их преимущества. До конца года было реализовано 2,4 тыс. тонн ЦЕМ I 52,5Н и 16,1 тыс. — ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н, — рассказали на предприятии.

За отчетный период потребителям отгружено 655 тыс. тонн навального цемента — 66,5% от общего объема продаж. Тарированной продукции реализовано 330 тыс. тонн: 154 тыс. — в однотонных «биг-бэгах» и 176 тыс. — в бумажных мешках по 25 и 50 кг. По-прежнему растет спрос на палетированный цемент, причем если ранее таким способом доставка осуществлялась только автомобильным транспортом, то в августе 2019-го, учитывая пожелания клиентов, стройматериал на палетах впервые стали направлять по железной дороге. Всего за 12 месяцев отгружено 43 тыс. тонн цемента в бумажных мешках, размещенных на поддонах (24,4% от всей реализованной в бумажной таре продукции), аналогичный показатель 2018-го – 14 тыс. тонн (7,3% от всей реализованной в 2018 году продукции в бумажной таре).

В «низкий» сезон на предприятии выполнили все плановые ремонтно-восстановительные работы, что позволило обеспечить стабильное функционирование оборудования и своевременность поставок, повысить эффективность деятельности подразделений в период пиковых нагрузок. Также завод продолжает реализацию крупных инвестиционных проектов по повышению уровня экологической безопасности и автоматизации производства, снижению уровня энергозатрат, обновлению автопарка. Особое внимание уделяется борьбе с распространением фальсифицированного и несертифицированного цемента, создающего реальную угрозу жизни и здоровью людей.

— Учитывая основные тенденции на строительном рынке и данные экспертов отрасли, мы планируем в 2020 году произвести и реализовать 1,14 млн тонн цемента, — комментирует генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. — Коллектив предприятия продолжит выполнять мероприятия, направленные на удовлетворение потребностей клиентов, сохранение конкурентных преимуществ продукции и поддержание ее стабильно высокого качества. Актуальными задачами также останутся для нас достижение всех намеченных технико-экономических показателей, повышение производительности оборудования, развитие и сохранение персонала, повышение мотивации работников и соблюдение основных принципов социальной ответственности бизнеса.

Напомним, в 2019 году Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство АО «Сибцем» о приобретении прав, позволяющих осуществлять функции исполнительного органа АО «Искитимцемент». В первом полугодии 2020-го года будет подписан договор управления, и предприятие продолжит стабильную работу в рамках холдинга «Сибирский цемент».

Фото: пресс-служба компании