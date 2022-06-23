Очередное повышение тарифов на услуги ЖКХ назначено на 1 июля

Тарифы на ЖКХ в Новосибирске вырастут с 1 июля 2022 года. В среднем цена увеличится на 5,2%, сообщает КП-Новосибирск.

Так, по данным департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска, электроэнергия подорожает с 2,93 рублей за киловатт-час до 3,08. Водоснабжение — с 20,35 за 1 куб. м до 21, 4. Водоотведение — с 15,77 за 1 куб. м до 16,58. Горячее водоснабжение — с 117,9 за 1 куб. м до 124,02. Стоимость отопления вырастет с 1 505,98 до 1 584,28. Стоимость сжиженного газа, реализуемого из групповых газовых резервуарных установок — с 41,75 за кг до 43,92. Услуга регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб./чел. в месяц (стоимость за 1 куб. м.) — с 87,19 до 91,72.