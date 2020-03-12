Очередной аукцион по перинатальному центру объявлен в Новосибирске

В Новосибирске объявлен аукцион на выполнение подрядных работ по реконструкции и оснащению акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы для размещения перинатального центра Новосибирской области.

Начальная (максимальная) цена контракта: 499 млн рублей.

Источник финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области

Согласно документации, объём работ включит в себя установку систем вентиляции, кондиционирования, канализации и водоснабжения, трубопроводы, работы по электрооборудованию внутреннему, телефонизации. Кроме того, подрядчик должен выполнить подъемно-транспортные работы, установить систему охранного видеонаблюдения и другие работы.

Работы должны быть завершены до 28 декабря 2020 года.

Дата проведения электронного аукциона 20 марта 2020 года.

Фото: пресс-служба Главэкспертизы России