Большинство новосибирцев тратит на поиски работы не меньше месяца

Почти половина работающих соискателей из Новосибирской области потратили на поиск своей текущей работы менее месяца (45%), еще 34% находились в поиске от месяца до трех, 10% — от трех месяцев до полугода, реже до девяти месяцев. 8% пришлось на случаи продолжительностью более 12 месяцев. К таким выводам пришли аналитики службы исследований hh.ru.

Отмечается, что различий в длительности поиска работы между мужчинами и женщинами нет, зато есть отличия между возрастными группами: чем старше соискатель, тем больше времени у него ушло на поиск работы. В возрастной группе от 55 лет 14% соискателей искали свою текущую работу год или больше, в то время как среди соискателей от 18 до 24 лет эта доля составила лишь 2%. Что касается профессиональных сфер, то быстрее всех на текущее место трудоустраивались представители рабочего персонала — 58% потратили на поиски менее месяца.

Среди неработающих соискателей, прошедших опрос, 19% пока вообще не работали, 39% — нашли предыдущую работу менее чем за месяц, 28% — искали работу от месяца до трех, 7% — до полугода. У 8% поиск работы длился более полугода. Разницы в длительности поисков между мужчинами и женщинами также не обнаружено. Быстрее всех трудоустраивались соискатели из автобизнеса.

— Среди работающих соискателей, нашедших работу менее, чем за месяц, 36% считают такую длительность поисков нормальной и «однозначно быстрой», ещё 22% — «скорее быстрой». Поиск работы более месяца соискатели считают долгим и менее нормальным, — добавила руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Асель Сейлова.

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