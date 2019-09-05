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Очередные аукционы на работы по подготовке территории под строительство четвертого моста объявлены в Новосибирске

Общая стоимость контрактов — 319 млн рублей.
  • 05/09/2019, 12:28
строительство четвертого моста в Новосибирске

В Новосибирске пройдут два электронных аукциона на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по подготовке территории к возведению моста через Обь в створе ул. Ипподромской. Мероприятия по охране окружающей среды. Шумозащитное остекление. Извещения о проведении аукционов размещены на сайте Госзакупок.

Согласно документации, место выполнения работ первого аукциона: г. Новосибирск: ул. Планировочная, ул. Путевая, ул. Серебренниковская, ул. Зыряновская, ул. Большевистская, ул. Инская, ул. Маяковского.

Начальная цена контракта: 140 млн рублей. Источник финансирования — бюджет Новосибирской области.

Второй аукцион предусматривает работы по ул. Восточный поселок, ул. Станционная, ул. Серебренниковская, ул.2-я Школьная, ул. Большая, ул.1-я Подгорная, ул.  Стартовая, ул. 2-я Шоссейная, пер. 1-й Чулымский, пер. 2-й Чулымский, ул. 3-я Чулымская, ул. 1-я Чулымская, ул. Якушева, ул. Шевченко.

Начальная цена контракта: 178,9 млн рублей. Источник финансирования: средства бюджета Новосибирской области.

Отмечается, что победители конкурса должны приступить к работам 1 января 2020 года. Работы осуществляются поэтапно. Срок окончания выполнения — 20 декабря 2020 года.

Напомним, это уже не первый аукцион на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по подготовке строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске, который объявляют власти региона. первый был объявлен в мае 2019 года (срок окончания выполнения работ стоял 20 ноября 2019 года, а стоимость контракта составляла 306,2 млн рублей). Однако, электронный аукцион был также признан не состоявшимся из-за отсутствия заявок. Второй аукцион, объявленный в июле 2019 года, также не заинтересовал участников и был признан несостоявшимся. В контракт также входили мероприятия по охране окружающей среды и шумозащитное остекление. Начальная цена контракта составила 253,3 млн рублей.

Фото с сайта most.nso.ru

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