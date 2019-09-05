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12,6 млн рублей получили торговые предприятия региона на доставку товаров в отдаленные села

Поддержку получили 85 торговых предприятий.
  • 05/09/2019, 14:08
12,6 млн рублей получили торговые предприятия региона на доставку товаров в отдаленные села

В целях поддержки торговых компаний, которые обслуживают сёла с 11-го км от районных центров, реализуется ведомственная программа «Развитие торговли на территории Новосибирской области», сообщили в пресс-службе регионального минпромторга. В рамках нее можно получить субсидию на возмещение транспортных расходов по доставке товаров в отдаленные села. С начала 2019 года в минпромторг поступили 97 заявок на участие в этом конкурсе.

Отмечается, что по итогам первого полугодия поддержку получили 85 торговых предприятий на общую сумму 12,6 млн рублей. Победители конкурса работают в Барабинском, Болотнинском, Венгеровском, Здвинском, Искитимском, Карасукском, Каргатском, Коченевском, Кочковском, Краснозерском, Куйбышевском, Купинском, Новосибирском, Ордынском, Сузунском, Татарском, Убинском, Чановском, Черепановском и Чистоозерном районах Новосибирской области.

— Нас радует активность в пользовании данной мерой поддержки среди предприятий системы потребительской кооперации, ― рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров. ― За эти полгода 59 субъектов, получивших субсидии представлены потребкооперацией.

По его словам, размер субсидии составляет половину от суммы фактически понесенных транспортных затрат за квартал, но не более пятисот тысяч рублей. Получить деньги можно не чаще трех раз в год.

Благодаря государственной поддержке, торговые организации организуют работу 417 розничных магазинов и 9 автолавок в 403 населенных пунктах, расположенных за 11 км от районных центров, обеспечивают в торговых объектах наличие ассортимента товаров первой необходимости с уровнем цен не выше среднестатистических по Новосибирской области.

Фото: pixabay.com, автор- Alexas_Fotos

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