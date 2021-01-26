Очередные послабления в режим ограничений вводятся в Новосибирской области

В Новосибирской области наполняемость театров, кинотеатров, концертных организаций, фестивалей увеличена с 50 до 80 % зрителей; официальных профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта – с 30 до 50 % зрителей при сохранении социальной дистанции и других предусмотренных санитарно-эпидемиологических требований, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Соответствующее постановление сегодня подписал губернатор Андрей Травников.

Кроме того, с 1 февраля возобновляется работа аттракционов, развлекательных центров, игровых комнат (площадок в помещениях), деятельность по бронированию мест, приему и размещению детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, а также в организациях, предоставляющих услуги дополнительного образования на базе организаций отдыха детей и их оздоровления.