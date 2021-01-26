В Новосибирске директор учебного центра предстанет перед судом

Кемеровским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Учебный центр Сибирь». Она обвиняется в совершении 83 эпизодов преступной деятельности, в получении коммерческого подкупа и подделку официальных документов, сообщили в пресс-службе СУТ СК России.

— По версии следствия, в 2019-2020 гг. директор ООО «Учебный центр Сибирь», расположенного в г. Новосибирск, за денежное вознаграждение изготовила и сбыла удостоверения и свидетельства об обучении работников коммерческих организаций, занимающихся организацией и эксплуатацией подвижного состава, проживающим в Кемеровской области, по специальностям, связанным с обслуживанием железнодорожного транспорта. Общая сумма полученных коммерческих подкупов составила более 500 тыс. рублей, — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.