Один из террористов заявил, что убивал людей в «Крокус Сити Холл» за 500 тысяч рублей

В сеть попали кадры с задержанием подозреваемых в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл». На вопрос сотрудника спецслужб 25-летний задержанный Шамсутдин Файдулин ответил, что убивал за деньги.

— Что делал в Крокусе? — Застрелил. — Кого? — Людей. — За что? — За деньги.

Террорист пояснил, что за преступление ему должны были перечислить на карту полмиллиона рублей. Якобы половину ему уже заплатили, остальные деньги должны были перевести позже.

По словам задержанного, оружие им передали неизвестные, которые связались с ними через Телеграм около месяца назад. За преступление им обещали 1 миллион рублей.

— Мне предложили миллион за убийства, я согласился. Скинул мне локацию и сказал убивать без разницы кого из людей, — пояснил подозреваемый.

Между тем, в МВД Таджикистана заявили, что два человека из ориентировок сейчас находятся в республике. Речь идет о Исмонове Риводжиддине и Насридинове Махмадрасуле.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел накануне вечером. В концертный зал, где должна была выступить группа «Пикник» ворвались вооруженные преступники и открыли огонь по людям. По официальным данным СК РФ, на данный момент число жертв увеличилось до 115 человек.