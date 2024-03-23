«Матери обнимали своих детей»: число погибших в «Крокус Сити Холл» увеличилось до 115 человек

При разборе завалов в концертном зале «Крокус Сити Холл» пожарные обнаружили еще 22-х погибших.

По информации Baza, тела нашли в одном из туалетов и на одной из эвакуационных лестниц.

— По данным источников, люди лежали семьями. Некоторые погибли в обнимку. Многие матери были обнаружены обнимающими своих детей, — пишет Телеграм-канал Baza.

Информацию о 115 погибший подтверждает Следком РФ.

Трагедия в «Крокус Сити Холл» произошла накануне вечером. В концертный зал, где должна была выступить группа «Пикник» ворвались вооруженные террористы и открыли огонь по людям. После этого прогремели взрывы и вспыхнул пожар.

Личности террористов установлены. Четверо из них задержаны спецслужбами в Брянской области, недалеко от границы с Украиной — с ними работают следователи.