«Матери обнимали своих детей»: число погибших в «Крокус Сити Холл» увеличилось до 115 человек

При разборе завалов в концертном зале «Крокус Сити Холл» пожарные обнаружили еще 22-х погибших.
По информации Baza, тела нашли в одном из туалетов и на одной из эвакуационных лестниц.
— По данным источников, люди лежали семьями. Некоторые погибли в обнимку. Многие матери были обнаружены обнимающими своих детей, — пишет Телеграм-канал Baza.
Информацию о 115 погибший подтверждает Следком РФ.
Трагедия в «Крокус Сити Холл» произошла накануне вечером. В концертный зал, где должна была выступить группа «Пикник» ворвались вооруженные террористы и открыли огонь по людям. После этого прогремели взрывы и вспыхнул пожар.
Личности террористов установлены. Четверо из них задержаны спецслужбами в Брянской области, недалеко от границы с Украиной — с ними работают следователи.
Фото: ГУ МЧС по Московской области, видео: Телеграм-канал Baza
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