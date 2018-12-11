Одобрены последние поправки в областной бюджет текущего года

Доходы областного бюджета Новосибирской области предусмотрены на 2018 год в сумме 143 510,8 млн рублей, расходы – 143 008 млн рублей.

Комитет Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности одобрил последние поправки в областной бюджет текущего года, сообщили в пресс-службе Заксобрания области.

Проект бюджетных корректировок представил заместитель председателя правительства — министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко. По его характеристике, законопроект позволяет решить две задачи — сформировать необходимый переходящий остаток собственных средств бюджета на 2019 год, а также уточнить бюджетную потребность по различным расходным составляющим.

Среди ресурсов, которые позволяют их реализовать, — дотации из федерального бюджета (1 млрд 370 млн рублей), направленные главным образом на компенсацию субъектам РФ выпадающих доходов с исключением движимого имуществ из налогооблагаемой базы. Вторая составляющая (4 млрд 237,9 млн рублей) — уточнение плановых показателей по собственным доходам бюджета. Как отметил глава минфина, при плане доходной части в 115 млрд рублей прогнозный объем доходов на год — 119 млрд рублей. Плюс — экономия ассигнований по расходам главных распорядителей бюджетных средств составила 666,2 млн рублей. Большая часть из дополнительных доходов пойдет на формирование переходящих остатков — 4 млрд 547,5 млн рублей), а 1 млрд 727,5 млн рублей — на решение расходных задач текущего года.

В соответствии с законопроектом на 424 млн рублей планируется увеличить расходную часть дорожного фонда — именно на такую сумму ожидается увеличение поступлений от акцизов. На 268 млн рублей предложено увеличить поддержку муниципальным образованиям — на завершение расчетов по ремонтным работам на объектах социальной сферы и ЖКХ. Еще 118 млн рублей предусматривается на дополнительное финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению услуг дошкольного образования и на финансирование спортивной школы художественной гимнастики, созданной в области в сентябре этого года. Почти 70 млн рублей правительство предлагает направить на укрепление материально-технической базы бюджетных учреждений, в том числе на дооснащение спортивного комплекса по ул. Лебедевского, а также на оказание поддержки муниципальным районам в обновлении автобусного парка (24 млн рублей). 155 млн рублей пойдут в бюджетную сферу — на оплату строительства пристройки к школе №82 в Новосибирске и завершение расчетов по работам, выполненным по распоряжениям надзорных органов. Значительную сумму — 583 млн рублей планируется направить на формирование резервного фонда, поскольку, объяснил глава минфина, сейчас определяется дополнительная потребность в ресурсах профильных министерств.

Таким образом, доходы областного бюджета Новосибирской области предусмотрены на 2018 год в сумме 143 510,8 млн рублей, общий темп роста к 2017 году ожидается на уровне 115,1%. Расходы областного бюджета составят на 2018 год — 143 008 млн рублей.

— Бюджет сбалансированный, с небольшим превышением доходов над расходами, — подытожил министр.

Виталий Голубенко сообщил депутатам, что между первым и вторым чтениями правительство региона планирует внести поправку:

— В министерство финансов области поступила информация об объемах налоговой задолженности, прежде всего, муниципальных унитарных предприятий. Как министр полагаю, что эти платежи должны быть обеспечены за счет средств местных бюджетов, так как это прямые налоговые обязательства учрежденных предприятий. Но чтобы УФНС не совершала действий, которые бы блокировали работу предприятий, особенно таких, которые работают в сфере транспорта и ЖКХ, считаем необходимым оказать поддержку муниципалитетам на эти цели, — сформулировал суть поправки Виталий Голубенко.

В ходе обсуждения депутатом Ларисой Шашуковой был задан вопрос об объемах поступлений налога на движимое имущество и о создании Фонда развития промышленности. По информации министра, при налоговой ставке 2.2 поступления в бюджет составляют 2,3 млрд рублей, соответственно, при ставке 1.1 — порядка 1 млрд 150 млн рублей. Что касается ФРП, то все организационные процедуры уже позади. А вот на вопрос заместителя председателя комитета Ирины Диденко, какие суммы планируется направить на поддержку промышленности, где стоит острейшая проблема обновления основных фондов, цифра прозвучала куда ниже – «в бюджете министерства промышленности пока заложили 40 млн рублей».

Комитет принял решение вынести законопроект «О внесении изменений в областной бюджет Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на рассмотрение сессии Законодательного собрания.

Фото: пресс-служба Заксобрания области