Область меняет концессию через суд

— Условия концессии (По строительству в регионе двух мусороперерабатывающих заводов. — Ред.) скорректированы рабочей группой, которая создана при Законодательном собрании Новосибирской области. На ее расширенном заседании мы эти условия утвердили и будем настаивать, чтобы наша концессия была реализована именно на этих условиях, — заявил на итоговой годовой пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он также отметил, что сейчас рассматриваются две альтернативные площадки размещения ТКО. Обе расположены в Тогучинском районе. Они проходят все необходимые экологические, земельные, экономические обследования, так как удлиняется «транспортное плечо». Это необходимо, чтобы выбрать оптимальный вариант.

Отвечая на вопросы журналистов по поводу «мусорной» реформы, губернатор не исключил, что могут возникнуть риски с вывозом мусора в начале 2019 года, так как любые изменения и реформа в большой системе, где работают несколько участников и есть сложные взаимоотношения, реальны.

— Чтобы сбоев не произошло, по моему поручению с 1 января 2019 года на новогодние праздники и в течение всего января организован оперативный штаб из руководителей и сотрудников министерства ЖКХ и энергетики, регионального оператора ООО «Экология-Новосибирск» и управляющих компаний для того, чтобы избежать проблем с вывозом мусора, — пояснил Травников.

— Они сделаны с учетом предложений рабочей группы при Законодательном собрании. Мы договаривались о внесении этих корректировок до конца 2018 года, — добавил губернатор. — Это не значит, что территориальная схема не требует дальнейшей актуализации. Законодательство в этом году изменилось, и в 2019 году нам, например, нужно будет пересмотреть электронную модель системы обращения с отходами. Но для работы с 1 января 2019 года мы полностью готовы.

Он заявил, что регион в целом полностью готов к переходу на новую систему. Отобран регоператор, который определил перевозчиков, заключил с ними контакты. Кроме того, внесены необходимые изменения в территориальную схему размещения отходов.

В пресс-службе АО «Управляющая компания «ВИС» в ответ на запрос InfoPro54 сообщили, что видели распространенное средствами массовой информации заявление губернатора Новосибирской области по поводу дальнейшей судьбы концессионного соглашения о создании в регионе мусоросортировочных комплексов, но никаких документов по поводу решения этого вопроса в судебном порядке пока не получали.

— До этого момента считаем преждевременным высказывать свою позицию по этому поводу, — говорится в ответе, полученном редакцией. — В то же время еще раз подтверждаем, что готовы обсуждать изменения условий подписанного концессионного соглашения и действовать в рамках правового поля. Проект по-прежнему нам интересен, считаем его крайне необходимым для региона. Об этом свидетельствует и опыт приступившего к работе регионального оператора по обращению с ТКО — компании ООО «Экология-Новосибирск», входящей в Группу «ВИС».

В компании также подчеркнули, что изменения законодательства в сфере обращения с отходами, вступающие в силу с 1 января 2019 года, и во многих случаях критическая ситуация с полигонами захоронения отходов в Новосибирской области диктуют необходимость создания в регионе современной системы сортировки и захоронения отходов.

Заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента Вадим Агеенко удивился просьбе корреспондента InfoPro54 прокомментировать корректировки, которые рабочая группа, созданная при Заксобрании, предложила внести в действующую концессию. Он заявил, что группа, созданная для рассмотрения этого вопроса при Заксобрании, уже давно прекратила свое существование. После этого поочередно, в разное время были сформированы две «губернаторские» группы. Из первой, которую при Владимире Городецком возглавлял замглавы региона Сергей Семка, депутаты вышли, так как были не согласны с методами работы группы и порядком обсуждения вопросов. Она была распущена. Вторую создал Андрей Травников под председательством зампредседателя правительства Владимира Знаткова. Она работала больше полугода и в последний раз собиралась в августе 2018 года. Именно этой второй группой был разработаны ряд новых параметров, рекомендованных для внесения в действующее соглашение или при заключении нового.

Он отметил, что область год готовилась к суду, и не исключил, что это затягивание сроков было необходимо для того, чтобы концессионер — ООО «Экология-Новосибирск» — также выиграл конкурс по присвоению ему статуса регионального оператора.

— Концессия — это хозяйственное соглашение между министерством ЖКХ и частной компанией. В суде можно оспорить детали соглашения, если их невозможно выполнить по каким-то причинам. Если суд это примет, то с решением суда уже можно будет садиться за стол переговоров, и ФАС одобрит внесение изменений в концессию, при условии договоренности сторон, — рассуждает Вадим Агеенко.

Он также отметил, что сейчас рассматриваются три участка в Тогучинском районе для размещения полигона. Эта работа идет уже несколько месяцев, и народ «встает дыбом», не пуская свалку.

Собеседник InfoPro54 удивился и информации о согласовании изменений в территориальную схему по утилизации ТКО.

— Я не знаю, где ее рассматривали. Есть определенный механизм внесения корректировок в этот документ: публичные слушания, обсуждения, экспертиза — ничего этого не было. Мы ее немного мимоходом пообсуждали в рабочей группе и все, — говорит Агеенко. — Знаю, что Лариса Анисимова (Гендиректор ООО «Экология Новосибирск». — Ред.) приготовила актуализированный вариант терсхемы. Она на 300 страниц больше, чем утвержденный. В нем добавлены разделы по раздельному сбору мусора, увеличен объем ТКО — с 6,5 до 9,1 млн тонн, так как расчет производился по утвержденным нормативам накопления мусора. Я допускаю, что правительство области могло внести изменения в седьмой раздел (объемы ТКО) действующей терсхемы — он оспорен прокуратурой по суду. Но о том, что правительство приняло новую актуализированную терсхему, я не слышал. Обычно наш комитет приглашают на заседание правительства на такие профильные вопросы.

— По моей информации, до конца года регоператор должен заключить около 30 тысяч договоров с организациями, которые производят мусор: УК, ТСЖ, управляющие многоквартирными домами, предприятиями, организациями и учреждениями. На сегодняшний день заключено всего около 1/3 договоров с юрлицами на вывоз мусора, а через две недели нужно начинать работу. Как в таких условиях говорить, что регион готов с 1 января работать по новым условиям — я не знаю, — констатировал Агеенко.

В целом Вадим Агеенко заявил, по его оценкам, вряд ли можно сказать, что регион полностью готов к работе по утилизации ТКО в новых условиях. Он напомнил, речь об этом шла на последней сессии регионального парламента, когда министр ЖКХ области сказал, что только в 99 населенных пунктах области из 1500 организован централизованный вывоз мусора. Представители регоператора также неоднократно говорили, что переход будет поэтапным: в течение 2019–2021 годов.

Напомним, что с января 2019 года все действующие договоры на вывоз мусора с коммерческими организациями прекращают свое действие. Вся ответственность за вывоз мусора с 1 января переходит только к региональному оператору.

Фото Натальи Коробицыной