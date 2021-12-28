Регистрация оффшора позволяет снизить налоговое бремя и освободить от уплаты налогов.
Существует несколько видов оффшорных зон:
Есть три основных преимущества:
Зачем нужна оффшорная компания?
Оффшорная кампания является необходимым инструментом для ведения международного бизнеса. С ее помощью вы сможете избежать уплаты налогов на территории своей страны, а также уменьшить налоговые платежи в других странах. Они могут быть созданы для различных целей.
Например, вы не можете регистрировать оффшорную компанию, если она не будет заниматься какой-либо деятельностью. В этом случае это будет считаться нарушением закона.
Для начала нужно определиться со страной, в которой вы планируете открывать оффшор. Ведь от этого будет зависеть стоимость регистрации компании.
В Великобритании очень выгодно регистрировать оффшор, так как в этой стране довольно лояльное налогообложение и не требуется предоставлять отчетность. Купить оффшор в Великобритании можно по ссылке https://ofsh.ru/gb-otrkyt-kompaniju-v-anglii-velikobritanii-dlya-inostrantsa/.
В ОАЭ, например, она обойдется вам в несколько тысяч долларов. А вот в ОАЭ, наоборот, открытие компании будет стоить несколько десятков долларов.
Также существуют различные критерии, которыми нужно руководствоваться при выборе страны: стоимость открытия компании, размер минимальных инвестиций, количество необходимых документов, сроки рассмотрения, надежность и т. д. Однако это лишь основные критерии. Купить компанию в ОАЭ можно у нас на сайте по ссылке https://ofsh.ru/uae-otkryt-offshornuju-kompaniju-v-oae/.
Фото с сайта pixabay.com
Рубрики :
Регионы: Регион не задан
Теги : Теги не заданы
Новости компаний
Комментировать