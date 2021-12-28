Регистрация оффшора позволяет снизить налоговое бремя и освободить от уплаты налогов.

Офшорные зоны

Существует несколько видов оффшорных зон:

Либерия – государство в Северной Америке, расположенное на побережье Атлантического океана.

Панама – государство, расположенное в Центральной Америке.

Британские Виргинские острова –государство расположено в Карибском море.

Сейшельские острова –расположено в Индийском океане.

Антигуа и Барбуда – островное государство в Вест-Индии.

Каймановы острова – государства, расположенные в бассейне.

Багамские острова – государства в Атлантическом океане, расположенные на одноименных островах.

Острова Теркс и Кайкос – государства расположены на островах.

Почему компании регистрируются в оффшорных компаниях

Есть три основных преимущества:

Вы можете сократить свои налоговые счета до минимума. Вы можете защитить свои доходы от государства. С помощью своей оффшорной кампании вы можете проводить свои финансовые операции быстрее и легче.

Зачем нужна оффшорная компания?

Оффшорная кампания является необходимым инструментом для ведения международного бизнеса. С ее помощью вы сможете избежать уплаты налогов на территории своей страны, а также уменьшить налоговые платежи в других странах. Они могут быть созданы для различных целей.

Например, вы не можете регистрировать оффшорную компанию, если она не будет заниматься какой-либо деятельностью. В этом случае это будет считаться нарушением закона.

Для начала нужно определиться со страной, в которой вы планируете открывать оффшор. Ведь от этого будет зависеть стоимость регистрации компании.

В Великобритании очень выгодно регистрировать оффшор, так как в этой стране довольно лояльное налогообложение и не требуется предоставлять отчетность. Купить оффшор в Великобритании можно по ссылке https://ofsh.ru/gb-otrkyt-kompaniju-v-anglii-velikobritanii-dlya-inostrantsa/.

В ОАЭ, например, она обойдется вам в несколько тысяч долларов. А вот в ОАЭ, наоборот, открытие компании будет стоить несколько десятков долларов.

Также существуют различные критерии, которыми нужно руководствоваться при выборе страны: стоимость открытия компании, размер минимальных инвестиций, количество необходимых документов, сроки рассмотрения, надежность и т. д. Однако это лишь основные критерии. Купить компанию в ОАЭ можно у нас на сайте по ссылке https://ofsh.ru/uae-otkryt-offshornuju-kompaniju-v-oae/.