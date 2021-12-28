«Сибантрацит» возобновил добычу на Ургунском участке

АО «Сибирский Антрацит» (входит в Группу «Сибантрацит») возобновило в 2021 году разработку Ургунского участка Горловского угольного разреза, расположенного в Искитимском районе Новосибирской области. До конца года на нем планируется добыть 100 000 тонн угля, а в 2022 году довести добычу до 500 000 тонн, сообщила пресс-служба компании.

Напомним, в 2019 году мировой спрос на углеродосодержащую продукцию снизился. Для оптимизации затрат «Сибантрацит» сократил добычу на маломощных лицензионных участках. В рамках этой стратегии была временно приостановлена деятельность Ургунского участка Горловского разреза.

В 2021 году спрос на высококачественную продукцию «Сибантрацита» стал расти в связи с благоприятной экономической конъюнктурой и восстановлением мировых рынков (в том числе, металлургического) после периода пандемии. В рамках реализации программы по увеличению добычи компания посчитала целесообразным возобновить добычу на Ургунском участке, где сосредоточены востребованные рынком угли, подходящие для производства высококачественных концентратов (размером более 13 мм). По данным геологов, содержание крупных классов антрацита в добываемом в центре Горловского разреза минеральном сырье, выше чем на других участках, разрабатываемых «Сибирским Антрацитом».

Ургунский участок расположен в центральной части Горловского угольного разреза. Согласно лицензионным запасам, в толще участка залегает 25 млн тонн антрацита. В соответствии с проектом отработки месторождения их предстоит добыть в ближайшие 20 лет. Разработка участка началась в 1973 году, первый уголь был выдан на-гора в 1975 году. С тех пор добыча на Ургунском участке велась с небольшими перерывами – в 1985-1989 гг. горные работы здесь не проводились – и до 2000-х годов добыча не превышала 100 тыс. тонн в год. С 2001 г. наблюдался существенный рост добычи на Ургунском участке – со 135 тыс. тонн до 1,202 млн тонн в год. С момента открытия Ургунского там добыто 8,5 млн тонн угля.