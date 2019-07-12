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Около 12% топлива, которое продается в Новосибирской области, суррогат

В регионе усиливается работа по выявлению нелегальной реализации горюче-смазочных материалов.
  • 12/07/2019, 18:57
Около 12% топлива, которое продается в Новосибирской области, суррогат

— Проблема до сих пор достаточно острая – распространение контрафактной продукции наносит ущерб как производителям, так и потребителям, автомобилистам, владельцам транспортных средств. Решение проблемы требует наших усилий. Впервые вопрос на уровне комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции рассматривался в Новосибирской области в 2016 году, и нужно отметить, что за это время проделана большая работа. Самое главное есть результат, и это было замечено и отмечено на федеральном уровне. Несколько месяцев назад мы докладывали результаты нашей работы на правительственной комиссии Российской Федерации, и наш опыт был рекомендован для распространения в другие субъекты РФ. Тем не менее, останавливаться на этом нельзя, — цитирует губернатора Новосибирской области Андрея Травникова пресс-служба регионального правительства.

Глава региона подчеркнул, что несмотря на достигнутые результаты, необходимо проработать и принять дополнительные меры, направленные на недопущение реализации контрафактного ГСМ в регионе.

Как отметил в своем докладе министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, на территории Новосибирской области находится 17 нефтебаз, объем резервуарного парка которых превышает 100 тыс. тонн нефтепродуктов. Это месячный запас по региону. Минпромторг НСО ежедневно проводит мониторинг, связанный с топливообеспечением и ценами на автомобильное топливо. По имеющимся оценкам, объем суррогатного топлива, реализованного на территории Новосибирской области, составляет примерно 10%-12%. В целях недопущения на потребительский рынок Новосибирской области суррогатного топлива и пресечения незаконного оборота ГСМ, в рамках межведомственного взаимодействия, необходимо на регулярной основе проводить комплекс мероприятий, в числе которых выявление объектов производства, хранения, транспортирования и реализации контрафактных нефтепродуктов (нелегальные мини-НПЗ, нефтебазы, АЗС, передвижные пункты реализации, стационарные пункты скупки, хранения и реализации контрафакта), а также интернет-ресурсов, содержащих коммерческие предложения о покупке и сбыте нефтепродуктов, оперативно реагировать на каждое обращение граждан, предметом которого является низкое качество топлива.

Фото: pixabay.com, автор- Skitterphoto

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