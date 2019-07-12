Власти региона планируют запустить проект «Городской электрички» до 2023 года

В Новосибирске прошло совещание по развитию инфраструктуры пригородного железнодорожного транспорта, в том числе, вопросов реализации проекта «Городская электричка», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что работы в рамках проекта уже идут, но необходимо увеличить темп, чтобы успеть запустить «Городскую электричку» до начала Молодёжного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году, отметил Андрей Травников.

Для реализации проекта в озвученные сроки необходимо выделение дополнительного финансирования. Этот вопрос планируют обсудить с руководством ОАО «РЖД» и Правительством Российской Федерации.

Участники совещания обсудили развитие транспортно-пересадочных узлов, организацию перехватывающих парковок у новых платформ. Уже проведены строительные работы по продлению участка улицы Титова. Это обеспечивает транспортную доступность станции в микрорайоне «Чистая Слобода». Вскоре пассажирские платформы должны появиться в быстро растущих отдаленных микрорайонах Новосибирска. Так остановочная платформа «Пригородный простор» будет построена в створе улицы Спортивной, о.п. «Чистая Слобода» — на пересечении улиц Титова и Дукача, о.п. «Клещиха» — в створе улицы Троллейная, о.п. Чемской — в районе путепровода станции «Чемская».

«Городская электричка» призвана повысить доступность левобережной части областного центра за счет организации пригородного пассажирского железнодорожного сообщения на участке Новосибирск-Главный — Новосибирск-Западный — Клещиха — Чемской. Проект подразумевает развитие железнодорожной сети по территории Новосибирска и Новосибирского района, развитие транспортно-пересадочных узлов, организацию перехватывающих парковок у новых платформ, увеличение периодичности движения электропоездов, повышение уровня комфортности пассажирских перевозок.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области