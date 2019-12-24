«Онега» растет вдвое быстрее

Первая очередь жилого комплекса «Онега» будет введена со значительным опережением — к двадцатым числам декабря 2019-го вместо июня 2020-го. Об этом генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский сообщил на предпросмотре первой очереди. Жанровые рамки мероприятия необычны: говоря языком визуального дизайна, это превью, а по-театральному — предпросмотр или пресс-показ. Впрочем, кроме прессы, примерно по трети зрительского сообщества составляли риэлторы крупнейших агентств недвижимости и деятели искусств. Что логично, ибо квартиры в «Онеге» активно продаются, а самые эффектные планировки были раскуплены уже в весенне-летний период, в первые месяцы строительства.

Подача новинки экспертному сообществу была обставлена с долей научного эстетства: стартовал проект 21 марта, в день весеннего равноденствия, а показан накануне дня зимнего солнцестояния. Приемная комиссия придет в «Онегу» 25 декабря (а не в июне 2020-го, как объявлялось изначально).

— В этом хронологическом режиме много символических аспектов, — отметил Игорь Белокобыльский. — Концентрация в рамках одного года, финального года десятилетия, девять месяцев, затраченных на первую очередь, календарное пространство между двумя астрономическими феноменами.

Впрочем, в этом не только эстетская, символическая симметрия, но и технологическая концентрация: как отметил Игорь Белокобыльский, ресурсы, сэкономленные ускорением строительства, к лету можно будет переадресовать на образное совершенствование уже обживаемого района.

Например, можно будет перенаправить усиленную долю внимания на ландшафтную аранжировку нового района, на обустройство бульвара. К слову, автономной парковой зоны, специально обособленной, у «Онеги» не будет, ибо в ней нет и потребности: весь функциональный и эстетический контент парка распределен по территории.

— Тут нет нужды в «парке рядом», поскольку будет воплощен принцип «парк везде», — подчеркнул Белокобыльский. — То есть все внутриквартальные территории будут иметь рекреационный функционал. И бульвар — это ведь тоже не монофункция, как обычный парк, а еще и пешеходная связка. На бульваре будут деревья-крупномеры, в дисперсных зеленых уголках квартала — намек на северный лес, на лесотундру с небольшими кустарниками и деревьями. А вот концепцию «город-лес» мы тут воплощать точно не будем. Образ «Онеги» — это все-таки урбанистика в чистом виде, пусть и с новыми мотивами. Лесопарковые концепты а-ля Академгородок ярко реализованы в других наших проектах — в «Эволюции», например. Нам нравится вариативный подход к городским пространствам, нравится не повторяться.

Идея вариативности в «Онеге» действительно проработана очень насыщенно. Так, в домах первой очереди — 450 вариаций планировок. В пропорции к количеству квартир (850) это завораживающее многообразие.

Как отметил Игорь Белокобыльский, этот нюанс «Онеги» оценили покупатели, предпочитающие детализированную эксклюзивность, — не просто демонстративный пафос, а ощущение практичной и осмысленной уникальности.

— Среди покупателей много дизайнеров, архитекторов, людей из сферы моды и визуальных искусств, — рассказывает Игорь Белокобыльский. — То есть у сообщества жильцов уже есть собирательный типаж — типаж оригинала-рационалиста, которому в равной мере мила и оригинальность, и практичность. Например, двухуровневые квартиры у нас буквально «смели с прилавка» — они быстро разошлись по художникам. Их буквально очаровали здешние пейзажи, тем более что в планировке квартир мы действительно учитывали этот аспект — контакт интерьеров со средой за окном, суточные перемены освещения, даже восприятие горизонта с разных уровней квартиры. «Онега» — первый реализованный ЖК, где логика проекта идет не от сухой оценки рыночной ниши, а от образного замысла.

Такой подход действительно оказался ликвидным — сообщество жильцов «Онеги» сформировано уже сейчас процентов на сорок. И это люди с весьма гурманским походом к недвижимости. «Онега» — это особый, прежде не виданный городом, тип эксклюзивности: не архитектурный гламур во вкусе пелевинской Москвы 2000-х, а архитектурный деликатес.

Фактически на северо-западе Новосибирска сейчас наблюдаются рекордные для города темпы урбанизации. Причем не вторичной, а «чистовой» — стартующей с нуля.

— Мы, кстати, не единственные активные частники этого движения, — подчеркнул Игорь Белокобыльский. — Мы очень довольны сотрудничеством, соседским товариществом с компанией «Энергомонтаж». Наши подходы взаимно дополняют друг друга, они в конвергенции, а территории, которые мы застраиваем и обживаем вдвоем, получают цельный образ. При ценовом различии между нашими объектами нет разительного категориального зазора — иерархия застройки достаточно плавная, образующая цельную градостроительную ткань.

По мнению Игоря Белокобыльского, эта территория уже в обозримом будущем может стать не просто успешной окраиной, а еще одним локальным центром.

— У нас большие планы на это макропространство, — резюмирует Белокобыльский, — В том числе на реинтеграцию индустриальных территорий. Например, есть надежда, что в городской обиход вернется территория нынешнего асфальтового завода. Сейчас она аренде, эти земли в зоне промышленного отчуждения. Но через три-четыре года, после вывода предприятия, эта территория будет выставлена на аукцион, мы постараемся его выиграть. Очень постараемся, ибо такая многогектарная добавка позволит нам сформировать прорывной проект — насыщенную, комплексно урбанизированную территорию с абсолютной инфраструктурной самодостаточностью. Район центрального уровня комфорта на северо-западной периферии. Кстати, северо-запад и периферией-то в среднесрочном смысле не стоит называть. Например, в предвоенных планах по застройке Новосибирска предусматривались два явления: быстрое превращение города в мегаполис и дрейф городского центра на северо-запад. Превращение в мегаполис состоялось, на подходе — северо-западный квази-центр. И хотя сейчас формируется новый центр у метро «Октябрьская», идея северо-западного центра этой логике не противоречит. Там очень насыщенные темпы урбанизации, и свое коммуникативно-социальное ядро такой территории точно будет нужно. А уж мы постараемся, чтобы этот процесс был бы и динамичным, и продуктивным.

Примечательно, что целевой первоосновой пресс-тура был не просто предпоказ товара, а сбор первого урожая ассоциаций. А их «Онега» дает щедро. Здешний веер образов обширен от сурово-стройной, похожей на былинный терем, северной избы до наивно-милого «домика с трубой» — вечного силуэта с детских рисунков, первого архетипа патриотизма. Впрочем, сама концепция «Онеги» изначально так и обозначена — архитектура символов, архитектура эмоций.

Проектные декларации на сайте https://gk-strizhi.ru/

Фотографии: Кирилл Канин , Видео: ГК «Стрижи»