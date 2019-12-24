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По прогнозам объём инвестиций в основной капитал по региону составит не менее 210 млн рублей

Новосибирская область — единственный регион Сибирского федерального округа, входящий в двадцатку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.
  • 24/12/2019, 18:49
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В Новосибирской области продолжает расти объем инвестиций в основной капитал: в этом году по предварительным оценкам прирост должен составить почти семь процентов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников напомнил, что в прошлом году объём инвестиций в основной капитал по Новосибирской области достиг исторического максимума – 196 млрд рублей. По мнению губернатора, для региона с таким инвестиционным потенциалом как у Новосибирской области, этого недостаточно.

— Мы ставим цель по росту объема инвестиций. Можем прогнозировать, что в 2019 году рост будет обеспечен: ориентируемся не менее чем 210 млрд рублей, — сообщил губернатор.

Он напомнил, что в этом году в Новосибирской области был принят ряд важных, даже революционных решений по совершенствованию регионального законодательства в сфере поддержки инвестиционной деятельности.

— Те изменения, что мы приняли, позволили сделать принятие решений по определению мер поддержки инвесторов более честными, прозрачными и объективными, — отметил глава области.

Отмечается, что с 2019 года в Новосибирской области почти в шесть раз увеличен ежегодный объем налоговых льгот для инвесторов — с 850 млн рублей до 5 млрд рублей. Ежегодно более 30 инвесторов получают государственную поддержку в форме налоговых льгот и субсидий. Объем господдержки может составить до 25% от инвестиционных затрат, период поддержки – до семи лет на период окупаемости. Поддерживаемые проекты обеспечивают эффективную налоговую отдачу в бюджет Новосибирской области, на один рубль оказанной государственной поддержки поступает более трех рублей налоговых отчислений. В этом году на Совете по инвестициям Новосибирской области было заявлено 11 новых инвестиционных проектов с совокупным объемом инвестиций более 7,5 млрд рублей.

Среди инвестиционных проектов этого года — проект по строительству завода по производству снеков компании PepsiCo. Ориентировочная инвестиционная стоимость – не менее 10 млрд рублей. Соглашение о его реализации рамках Российского инвестиционного форума-2019 подписали Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, президент PepsiCo в России, Белоруссии, Украине, на Кавказе и в Центральной Азии Нил Старрок и генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов. Новое предприятие станет третьей производственной площадкой компании в России, выпускающей данную продукцию.

Ещё один важный инвестиционный проект — строительство узлового мультимодального транспортно-логистического центра «Новосибирск» (ТЛЦ). Ядром ТЛЦ станет современный контейнерный терминал с развитой железнодорожной инфраструктурой, способной обеспечивать одновременное обслуживание нескольких полносоставных контейнерных поездов. Предполагаемый объём инвестиций — 5 млрд рублей.

В числе главных достижений года губернатор отметил программу развития новосибирского аэропорта «Толмачёво».

— Очень много направлений, которые, казалось бы, между собой не закреплены никакими соглашениями. Но получилась действительно скоординированная комплексная программа, — подчеркнул глава области. — Почти десять лет добивались реконструкции взлетно-посадочных полос. В этом году фактически подписан договор на выполнение строительно-монтажных работ по ВПП-2. Ведутся работы по строительству нового терминала – это частные инвестиции. В апреле следующего года «Почта России» завершает крупнейший в своей сети терминал по обработке почтовых отправлений мощностью 1 млн отправлений в сутки.

Глава региона напомнил, что сегодня новосибирский аэропорт является четвертым по объёму пассажиропотока аэропортом России после московского авиаузла, Санкт-Петербурга и Сочи, и вторым трансферным аэроузлом в стране – после столичного. Этому способствует, в том числе, удачное географическое местоположение Новосибирска. «Толмачёво» одной пересадкой у себя соединяет среднемагистральными самолётами фактически две любые точки Евразии. Сегодня новосибирский аэропорт имеет 95 направлений маршрутной сети и 2300 реальных вариантов пересадок.

Фото: pixabay.com, автор- Tumisu

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