 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Онлайн-кассы от «Ростелекома» набирают популярность в Сибири

  • 13/06/2019, 10:26
Компания «Ростелеком» отметила в Сибири рост интереса к онлайн-кассам, которые представляют собой современное решение для малого и среднего бизнеса.

Онлайн-кассы от «Ростелекома» набирают популярность в СибириЭто предложение соответствует требованиям Федерального закона 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», согласно которому уже с 1 июля 2019 года перейти на использование онлайн-касс обязаны бизнесмены, работающие по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) или на патенте с привлечением наёмных работников. Также к этому сроку внедрить новую систему должны организации и индивидуальные предприниматели, которые раньше выдавали бланки строгой отчетности.

Кроме того, кассовое решение от «Ростелекома» позволит сэкономить: если предприниматели успеют зарегистрировать новое оборудование в Федеральной налоговой службе до 1 июля 2019 года, то они получат право на налоговый вычет в размере 18 000 рублей.

— Компания «Ростелеком» сейчас предлагает услугу по внедрению онлайн-касс в двух вариантах: это простые и недорогие кнопочные кассы «Элвес-МФ» и онлайн-кассы нового поколения АТОЛ SIGMA7 с расширенным функционалом. Кассы SIGMA7 удобны в работе, ведут базу клиентов, управляют скидками и программами лояльности, а по функциям вполне способны заменить сразу товароведа, маркетолога и аналитика. Причем все оборудование можно купить в рассрочку на 12 месяцев, — отметил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» — директор по работе с корпоративным и государственными сегментами ПАО «Ростелеком».

Онлайн-касса SIGMA7 выглядит как планшет, поддерживает выход в интернет через проводное соединение и через Wi-Fi или 3G, а кроме того, касса дополнена облачным личным кабинетом руководителя, где отражаются главные показатели бизнеса. При этом заказать онлайн-кассы предприниматели могут в удобной для себя комплектации и выбрать только то оборудование, которое необходимо для конкретного бизнеса.

Предпринимателям решение от «Ростелекома» доступно в трех вариантах для одного из типов бизнеса: торговля, еда или услуги. Для каждого из них доступны тарифы «Старт», «Развитие» и «Бизнес». Последние два позволяют работать с ЕГАИС и интегрировать систему товарного учёта с программой 1С. При этом для всех вариантов предусмотрено бесплатное обновление кассового программного обеспечения.

Подробности о продукте «Онлайн-касса» можно узнать в офисах продаж «Ростелекома» и по бесплатному номеру горячей линии 8-800-200-3000.

Фото: пресс-служба компании

Популярное с сайта

«Uber для сантехников»

«Uber для сантехников»

11/06/2019, 17:32
УК Новосибирска протестируют проекты «Умного ЖКХ».
Агростраховщиков беспокоит состояние сельхозкультур в Сибири

Агростраховщиков беспокоит состояние сельхозкультур в Сибири

11/06/2019, 16:05
В зоне действия неблагоприятных природных факторов находится и Новосибирская область.
В НГТУ НЭТИ открывается учебный центр Astralinux

В НГТУ НЭТИ открывается учебный центр Astralinux

11/06/2019, 15:19
Он будет готовить системных администраторов, специалистов по защите информации и пользователей российской операционной системы Astralinux версий CE и SE.

Актуальный разговор

Диплом высшей пробы

Диплом высшей пробы

Все материалы
Новости

Точечная настройка бизнеса

13/06/2019, 08:30

У торговцев-нелегалов изымут товар и «застолбят» участок

12/06/2019, 21:44

В Новосибирске направлено в суд дело о хищении 11 млн рублей бюджетных средств

12/06/2019, 10:00

Экс-директор клиники Мешалкина обратился к президенту РФ

11/06/2019, 17:47

С начала года объем экспорта региона составил свыше 510 млн долларов США

11/06/2019, 17:38

«Uber для сантехников»

11/06/2019, 17:32

Агростраховщиков беспокоит состояние сельхозкультур в Сибири

11/06/2019, 16:05

В НГТУ НЭТИ открывается учебный центр Astralinux

11/06/2019, 15:19

Чуть более половины муниципалитетов заключили дорожные контракты

11/06/2019, 15:15

Официально завершены испытания первого российского «умного» накопителя энергии большой мощности

11/06/2019, 12:52
Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска