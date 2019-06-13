Точечная настройка бизнеса

Центр Семейных Путешествий «ЯРТУР» (Екатеринбург) работает на рынке четвертый год. Впрочем, по словам директора и собственника компании Татьяны Лёвочкиной, у большинства сотрудников, как и у нее самой, большой опыт работы в турбизнесе.

— Работа в качестве наемного сотрудника не обеспечивала тот уровень взаимодействия с клиентом, который мне хотелось, поэтому было принято решение об открытии собственного предприятия, — говорит собеседник InfoPro54.

Сегодня сотрудников агентства с уверенностью можно назвать тревел-консультантами. «ЯРТУР» работает не только по массовым направлениям, которые предлагают туроператоры, но и формирует путешествия в соответствии с индивидуальными предпочтениями каждого клиента.

— За почти 15 лет работы на рынке я точно поняла, что у каждого человека свое представление об отдыхе, поэтому с каждым клиентом мы обсуждаем, куда бы он хотел поехать и чего ждет от поездки. Кому-то просто хочется полежать на пляже, кто-то предпочитает активно провести время и формирует насыщенную экскурсионную программу, — рассказывает предпринимательница. — В последнее время набирает популярность такой фактор, как желание подстегнуть интерес детей к обучению. Родители просят подобрать тематику путешествия к материалу, который дети проходят в школе, и рассказывают, что это хорошо срабатывает. Во всяком случае по такому направлению у нас много повторных заказов. Так, мы организовали обучение с китайским мастером-тренером по настольному теннису для юного спортсмена, чьи родители решили отдохнуть в Китае. Ребенок с пользой провел время и был очень доволен полученной практикой.

Знание клиента дает свои результаты. 99% туристов, обращающихся в «ЯРТУР», — постоянные клиенты компании. Они приходят с повторными заказами и рекомендуют агентство своим друзьям и знакомым.

— У нас нет задачи агрессивно наращивать клиентскую базу. Мы нацелены на ее сохранение и рост среднего чека. Главное — удержать фокус внимания людей на нашей компании, и у нас это получается, — уверена Татьяна Лёвочкина.

По словам собеседницы InfoPro54, значимую роль в эффективном развитии бизнеса играет взаимовыгодное сотрудничество с банком-партнером — ПАО «Уральский банк реконструкции и развития».

— Мы открыли счет в УБРиРе неслучайно. До этого я много читала о банке, мне понравилась позиция его руководства, поэтому выбор пал именно на него. Могу сказать — я довольна! За все время управления финансами мне ни разу не пришлось лично приходить в офис — все операции мы совершаем в интернет-банке— говорит Татьяна. — Ориентируясь на потребности наших клиентов, мы подключили торговый эквайринг по тарифу «Сбрось лишнее!». Удобная опция, так как сегодня все больше людей расплачиваются картой. Кроме того, управлять эквайрингом, анализировать проведенные операции тоже можно в интернет-банке Light.

К полезным продуктам УБРиР предприниматель также относит бизнес-карту. С ее помощью турагентство оплачивает заказы клиентов при покупке железнодорожных билетов, бронировании номеров в отелях, посещение спортивных мероприятий, театров, музеев в любой стране мира и т.д. В итоге в поездку турист уже едет полностью «упакованный», с подтвержденной программой отдыха на руках. Кстати, по этой карте подключен кешбэк, то есть часть потраченных средств возвращается на счет компании.

ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», Центр семейных путешествий «ЯРТУР»

Фото предоставлено ООО «Яртур», ПАО КБ «УБРиР»