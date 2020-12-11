ООО «Горный Базальт» получит землю под строительство завода в р.п. Горный

ООО «Горный Базальт» будет предоставлен земельный участок в р.п. Горный Тогучиского района для реализации инвестиционного проекта. Соответствующее распоряжение губернатора Новосибирской области было утверждено 8 декабря текущего года, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Проектом предполагается строительство на территории Новосибирской области завода по производству теплоизоляционных изделий из базальтового волокна в р.п. Горный Тогучинского района.

— Из расплава базальта получается высококачественный и технологичный утеплитель. Базальтовый утеплитель (базальтовая теплоизоляция) на сегодняшний день является самым востребованным теплоизоляционным материалом в России и странах СНГ. Теплоизоляционный материал, произведенный из базальтовых горных пород, является экологичным и абсолютно не горючим материалом, химически устойчивым и долговечным, — уточнили в минэконоразвития региона.

Отмечается, что общая сумма капитальных вложений по всему проекту составит 334 млн рублей. Реализация инвестиционного проекта позволит обеспечить за период с 2020 по 2022 годы 19,53 млн рублей налоговых платежей в консолидированный бюджет Новосибирской области. В ходе реализации проекта планируется создание 57 новых рабочих мест.

Фото: с сайта регионального минэкономразвития