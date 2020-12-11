Андрей Травников: Никаких новых участков угольщикам в ближайшее десятилетие

— Моя отрицательная реакция на заявку по лицензированию участка «Богатырь» Горловского месторождения антрацитовых углей и развертывание нового угольного разреза не была спонтанной. Эта позиция в рамках стратегии развития угольной отрасли региона сформирована 3 года назад, — сообщил на итоговой пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Глава региона напомнил, что, говоря о планах своего развития и инвестиционном проекте, угольщики определяли планку 20 млн тонн в год. Она еще не достигнута.

— Еще тогда я выдвинул условия о параллельной реализации экологических мероприятий, позволяющих снизить негативные последствия от открытой добычи угля. Одно из них, самое капиталоемкое — строительство железнодорожной ветки, чтобы добывающие компании могли уйти от перевозки угля автотранспортом — на пыление жители окрестных населенных пунктов жалуются больше всего, — говорит Травников. — Пока инвесторы не приступят к рекультивации отработанных участков, никаких новых участков, никаких новых лицензий я не допущу и не поддержку. Это не относится даже к «Сибантрациту». В последнее время в СМИ проходит информация о том, что у «Сибантрацита» может смениться собственник. У него останутся те же обязательства. Те же требования я буду предъявлять ему — никаких новых участков в ближайшее десятилетие.

Второй блок обязательств — уплата налогов от увеличения добычи в бюджет области и муниципального района. Третий — постепенное сокращение количества привлекаемых вахтовиков. Вузы Новосибирска в рамках этой договоренности уже начали готовить специалистов по горному делу. Четвертый блок — не инициировать оформление новых участков до достижения планки прописанных в соглашении объемов.

— С учетом тех лицензионных участков, которые на тот момент были оформлены, их вполне достаточно для достижения согласованной планки. Именно поэтому обязательным было требование не инициировать лицензирование новых участков. С учетом тех карьеров, которые сейчас находятся в разработке, там еще копать лет 20. А если учесть ситуацию со спросом на уголь на мировых рынках, со сложностью вывоза угля на экспорт, то и все 50, — подчеркивает губернатор.

Он заявил, что в этом году была попытка получить лицензию на участок «Богатырь». По нему глава региона и профильное областное министерство направили отрицательный отзыв в федеральное ведомство.

— Недопустимо, чтобы участок накрывал 10 населенных пунктов. Мы заявили об этом в лицензирующий орган, но видим новые, достаточно циничные попытки, — говорит губернатор. — Сейчас заявитель предлагает отлицензировать тот же участок «Богатырь», но с новыми границами, аккуратно обводя населенные пункты. Заявитель мотивирует это тем, что «не будет копать на этих площадках». Это лукавство, так как жителям будут доставлять большие неудобства отвалы горных пород, расположенные между селами, и пыль. Заявитель также говорит, что намерен применять новые технологии, но у меня есть в этом сомнения. Хотелось бы увидеть эти технологии, так как ни на Кузбассе, ни в Хакассии, ни в Иркутске они не используются. Так что новую заявку мы будем отклонять. Это не связано с предвзятым отношение к одной или другой компании. Позиция сформирована 3 года назад. В Новосибирской области в ближайшие 10 лет расширять площадь добычи угля открытым способом нецелесообразно и невозможно.

Какая конкретно компания подала заявку на лицензирование участка «Богатырь» Горловского месторождения антрацитовых углей губернатор не уточнил. В пресс-службе ГК «Сибирский Антрацит» редакции Infopro54 сообщили, что заявку на этот участок не подавали. В 2018 году «Ведомости» писали, что Минприроды и Роснедра решили провести конкурс на западный участок Колыванского месторождения. Интерес к нему проявлял Эдуард Худайнатов. Интерес угольным месторождениям региона также проявляла компания ОАО «Строительная компания «Объединение инженеров-Строителей» (Москва). Судя по данным открытых источников, она специализируется на добыче и обогащении угля и антрацита. Угольная тематика в регионе также была привлекательна для ООО «Доронинское-1», которое планировало построить в районе ТОСЭР «Горный» угледобывающее предприятие.

Компании группы ГК «Сибирский Антрацит» — АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный» —добывают высококачественный антрацит UHG на Колыванском месторождении Горловского угольного бассейна в Искитимском районе. Добыча ведется открытым способом на трех разрезах, включающих пять производственных участков. Объем добычи в 2019 году составил 14,1млн тонн, было создано почти 4,8 тыс рабочих мест, в компании работало около 600 единиц техники, говорится на сайте компании. Напомним, АО «Сибантрацит» и ООО «Разрез Восточный» входят в топ-10 крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области.

Фото: pixabay.com, автор- stafichukanatoly