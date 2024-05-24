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«ОПОРА РОССИИ» — за результат!

  • 24/05/2024, 12:20
Автор: Юлия Данилова
«ОПОРА РОССИИ» — за результат!
Новосибирские предприниматели готовы развиваться и создавать мощные коллаборации для продвижения своего бизнеса и бренда «ОПОРЫ».

Накануне Дня предпринимателя, который в России отмечается 26 мая, прошла большая встреча для членов Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

— В нашей стране День предпринимателя отмечается с 2007 года. Это достаточно молодой праздник, давайте вырабатывать наши собственные традиции, посвященные этому Дню: встречаться, созидать, проводить мероприятия, которые будут способствовать развитию экономики, — отметила, открывая встречу, исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Кошелева.

День предпринимателя в «ОПОРЕ РОССИИ»

Она пригласила коллег принимать активное участие в мероприятиях для предпринимателей, которые в эти дни проходят в Новосибирске: семинарах, круглых столах и тренингах, а также выставках.

— Наша задача, как общественной организации, слышать ваши запросы и помогать в их реализации. Один из актуальных запросов — на партнерство, на знакомство друг с другом, чтобы поделиться опытом, а также запустить реализацию новых проектов, — подчеркнула Кошелева.

Наталия Кошелева, исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

«Опоровцы» рассказали своим коллегам о проектах, которые нацелены на повышение статуса реготделения в общем рейтинге, а также компетенций его членов. В частности, директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, член совета Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Алла Литвинова презентовала проект «Академия управления», где сейчас обучаются все руководители комитетов.

Алла Литвинова, директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, член совета Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

— По итогам 2023 года мы заняли первое место в рейтинге «ОПОРЫ РОССИИ». Чтобы удержаться на этой позиции, нужно делать что-то новое. Мы намерены развивать руководителей комитетов и их заместителей, чтобы растить кадровый резерв. Это очень сложная тема, так как по факту мы учим их управлять тем, кто сам управляет другими людьми, — отметила эксперт. — Мы считаем, что это необходимо для развития бренда «ОПОРА РОССИИ», чтобы люди хотели к нам приходить и не уходили.

По ее словам, если «Академия управления» себя хорошо зарекомендует в Новосибирской области, то эта практика будет тиражирована по сети «ОПОРЫ РОССИИ» по всей стране.

Еще один проект «Ритм роста» презентовала руководитель комитета по наставничеству Марина Фещенко.

Марина Фещенко, руководитель комитета по наставничеству

— Мы будем в каждый комитет реготделения внедрять наставников, который будет помогать руководителям и замам, следить за динамикой внутри комитета. Мы — за результат. Наша задача — передать знания, — пояснила она. — Не все члены «ОПОРЫ РОССИИ» сегодня себя проявляют так, как им бы хотелось, но у них есть желание проявить свое сияние. 90% членов «ОПОРЫ» приходят к нам, чтобы развиваться в бизнесе, но, может быть, не видят возможности для этого в моменте. Если у вас есть интересные идеи — идите с ними в мир. Нам важно, чтобы внутри «ОПОРЫ» рождались мощные коллаборации, которые будут помогать бренду «ОПОРЫ» расти выше и выше.

Кроме того, перед предпринимателями выступили партнеры из органов власти и предпринимательского сообщества.

Замминистра региональной политики Новосибирской области Дмитрий Петров поблагодарил членов реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» за поддержку и участие в проектах, которые реализует ведомство.

— Многие компании также выделяют на социально-ориентированные проекты серьезные деньги и ресурсы, — добавил он.

Дмитрий Белокрылов, заместитель директора Сибирского макрорегионального центра по работе с партнерами СКБ «Контур», отметил, что благодаря предпринимателям экономика России растет, развивается и процветает.

— Вы делаете мир вокруг нас лучше, — подчеркнул Дмитрий.

Генеральный директор ООО «Гражданская правовая компания» Ирина Колупова поблагодарила «ОПОРУ РОССИИ» за объединение и поддержку предпринимателей и пожелала коллегам, чтобы их «бизнес рос, как на дрожжах».

Участников также поприветствовала Яна Поликарпова, генеральный директор ООО «Центр профессионального аутсорсинга «АлефТаб».

День предпринимателя в «ОПОРЕ РОССИИ»

В рамках встречи состоялось вручение значков новым членам реготделения, а финалом мероприятия стал нетворкинг.

Фото предоставлено реготделением «ОПОРА РОССИИ», автор: Ольга Ветрова.

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Опора России День предпринимателя


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