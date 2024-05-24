«ОПОРА РОССИИ» — за результат!

Накануне Дня предпринимателя, который в России отмечается 26 мая, прошла большая встреча для членов Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

— В нашей стране День предпринимателя отмечается с 2007 года. Это достаточно молодой праздник, давайте вырабатывать наши собственные традиции, посвященные этому Дню: встречаться, созидать, проводить мероприятия, которые будут способствовать развитию экономики, — отметила, открывая встречу, исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Кошелева.

Она пригласила коллег принимать активное участие в мероприятиях для предпринимателей, которые в эти дни проходят в Новосибирске: семинарах, круглых столах и тренингах, а также выставках.

— Наша задача, как общественной организации, слышать ваши запросы и помогать в их реализации. Один из актуальных запросов — на партнерство, на знакомство друг с другом, чтобы поделиться опытом, а также запустить реализацию новых проектов, — подчеркнула Кошелева.

«Опоровцы» рассказали своим коллегам о проектах, которые нацелены на повышение статуса реготделения в общем рейтинге, а также компетенций его членов. В частности, директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, член совета Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Алла Литвинова презентовала проект «Академия управления», где сейчас обучаются все руководители комитетов.

— По итогам 2023 года мы заняли первое место в рейтинге «ОПОРЫ РОССИИ». Чтобы удержаться на этой позиции, нужно делать что-то новое. Мы намерены развивать руководителей комитетов и их заместителей, чтобы растить кадровый резерв. Это очень сложная тема, так как по факту мы учим их управлять тем, кто сам управляет другими людьми, — отметила эксперт. — Мы считаем, что это необходимо для развития бренда «ОПОРА РОССИИ», чтобы люди хотели к нам приходить и не уходили.

По ее словам, если «Академия управления» себя хорошо зарекомендует в Новосибирской области, то эта практика будет тиражирована по сети «ОПОРЫ РОССИИ» по всей стране.

Еще один проект «Ритм роста» презентовала руководитель комитета по наставничеству Марина Фещенко.

— Мы будем в каждый комитет реготделения внедрять наставников, который будет помогать руководителям и замам, следить за динамикой внутри комитета. Мы — за результат. Наша задача — передать знания, — пояснила она. — Не все члены «ОПОРЫ РОССИИ» сегодня себя проявляют так, как им бы хотелось, но у них есть желание проявить свое сияние. 90% членов «ОПОРЫ» приходят к нам, чтобы развиваться в бизнесе, но, может быть, не видят возможности для этого в моменте. Если у вас есть интересные идеи — идите с ними в мир. Нам важно, чтобы внутри «ОПОРЫ» рождались мощные коллаборации, которые будут помогать бренду «ОПОРЫ» расти выше и выше.

Кроме того, перед предпринимателями выступили партнеры из органов власти и предпринимательского сообщества.

Замминистра региональной политики Новосибирской области Дмитрий Петров поблагодарил членов реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» за поддержку и участие в проектах, которые реализует ведомство.

— Многие компании также выделяют на социально-ориентированные проекты серьезные деньги и ресурсы, — добавил он.

Дмитрий Белокрылов, заместитель директора Сибирского макрорегионального центра по работе с партнерами СКБ «Контур», отметил, что благодаря предпринимателям экономика России растет, развивается и процветает.

— Вы делаете мир вокруг нас лучше, — подчеркнул Дмитрий.

Генеральный директор ООО «Гражданская правовая компания» Ирина Колупова поблагодарила «ОПОРУ РОССИИ» за объединение и поддержку предпринимателей и пожелала коллегам, чтобы их «бизнес рос, как на дрожжах».

Участников также поприветствовала Яна Поликарпова, генеральный директор ООО «Центр профессионального аутсорсинга «АлефТаб».

В рамках встречи состоялось вручение значков новым членам реготделения, а финалом мероприятия стал нетворкинг.