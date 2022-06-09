Определен самый популярный у новосибирцев свадебный день лета

В Областном управлении ЗАГС назвали день в июле, на который подали больше всего заявлений для регистрации брака. Им оказалось 8 июля — день семьи, любви и верности.

— На июль подано пока 2278 заявлений. 271 заявление принято на число 22.07.2022, а больше всего, 289 — на 08.07.2022, — сообщили КП-Новосибирск в областном управлении ЗАГС.

В этом году сибиряки не рвутся за красивыми датами. Они обошли вниманием 22 июня, а больше всего заявлений — 237 — пришлось на 24 число.

На август пока заявлений принято около 1600. Больше всего их пришлось на две пятницы – 5 и 12 августа. Красивые даты, 08.08.2022 и 22.08.2022, к сожалению, выпадают на понедельник. Желающих расписаться в эти дни только 6 и 8 пар соответственно.

Ранее в Новосибирской области ЗАГСы разрешили регистрировать церемонии в присутствии 15 человек. До этого на заключение брака из-за коронавирусных ограничений допускали только восемь человек.

При этом соблюдать остальные ограничительные меры, связанные с ковидом, на празднике все же придется. К примеру, всем гостям необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров.