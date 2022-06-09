На рынке инертных материалов спрос поддерживают дорожники

Распоряжением губернатора Новосибирской области Андрея Травников участок площадью 25 га, расположенный в Кудряшовском сельсовете Новосибирского района, переведен из земель сельхозназначения в категорию земель промышленности для добычи полезных ископаемых. С ходатайством о переводе в правительство региона обратилось ООО «Западно-Сибирские строительные материалы».

Как пояснил редакции директор компании Константин Хоруженко, ходатайство по нескольким участкам одной площадки было направлено уже несколько лет назад и на объекте в данный момент ведется добыча строительного песка. Публикация распоряжения — завершение процедуры перевода земель. В общей сложности площадь участка на котором ведутся работы — около 93 га.

— Этот участок уже давно указан в генплане, как земли промышленности. Вся разрешительная документация на добычу у нас имеется, — пояснил предприниматель.

— Спрос со стороны заказчиков из строительного сектора снизился, по сравнению с 2021 и 2020 годом. Поддерживающим фактором для компаний нашего сегмента экономики являются инфраструктурные проекты, которые реализуются на территории города и области: строительство и ремонт дорог, строительство моста, обходов, а также крупных объектов — ЛДС, СКИФа и т.д., проекты благоустройства, — перечисляет Хоруженко. —Роста спроса на которым мы надеялись в 2021 году, когда просчитывали и контрактовали объемы работ на 2022 год, не наблюдается.

Хоруженко также прокомментировал текущую ситуацию на рынке инертных материалов в Новосибирске.

ООО «Западно-Сибирские строительные материалы» занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров, добычей глины и каолина. Константин Хоруженко также является директором ООО «Старица».

Ранее редакция сообщала, что тогучинскому щебеночному заводу настоятельно рекомендовали продолжить работу и не увольнять сотрудников.