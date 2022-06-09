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На рынке инертных материалов спрос поддерживают дорожники

  • 09/06/2022, 16:56
Автор:
новости Новосибирска
Интерес со стороны застройщиков снизился.

Распоряжением губернатора Новосибирской области Андрея Травников участок площадью 25 га, расположенный в Кудряшовском сельсовете Новосибирского района, переведен из земель сельхозназначения в категорию земель промышленности для добычи полезных ископаемых. С ходатайством о переводе в правительство региона обратилось ООО «Западно-Сибирские строительные материалы».

Как пояснил редакции директор компании Константин Хоруженко, ходатайство по нескольким участкам одной площадки было направлено уже несколько лет назад и на объекте в данный момент ведется добыча строительного песка. Публикация распоряжения — завершение процедуры перевода земель. В общей сложности площадь участка на котором ведутся работы — около 93 га.

— Этот участок уже давно указан в генплане, как земли промышленности. Вся разрешительная документация на добычу у нас имеется, — пояснил предприниматель.

новости Новосибирска

Хватит ли песка и щебня на ремонты 2022 года?

Хоруженко также прокомментировал текущую ситуацию на рынке инертных материалов в Новосибирске.

— Спрос со стороны заказчиков из строительного сектора снизился, по сравнению с 2021 и 2020 годом. Поддерживающим фактором для компаний нашего сегмента экономики являются инфраструктурные проекты, которые реализуются на территории города и области: строительство и ремонт дорог, строительство моста, обходов, а также крупных объектов — ЛДС, СКИФа и т.д., проекты благоустройства, — перечисляет Хоруженко. —Роста спроса на которым мы надеялись в 2021 году, когда просчитывали и контрактовали объемы работ на 2022 год, не наблюдается.

ООО «Западно-Сибирские строительные материалы» занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров, добычей глины и каолина. Константин Хоруженко также является директором ООО «Старица».

 

Ранее  редакция сообщала, что тогучинскому щебеночному заводу настоятельно рекомендовали продолжить работу и не увольнять сотрудников. 

Фото пресс-службы ТУАД

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : песок недра дороги бизнес


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