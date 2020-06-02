Определилась тройка лидеров списка «Единой России» на выборах в областной парламент

Возглавил партсписок – секретарь Новосибирского реготделения партии, губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Кроме того, в новой команде — депутат Государственной думы РФ Александр Карелин и далее по списку — спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» .

В ходе проведения предварительного голосования в регионе было зарегистрировано 99 тысяч 774 выборщиков, из которых проголосовали – 83 608 человек. Это почти 4 % от общего числа избирателей. Отмечается, что наиболее активное участие в праймериз приняли жители Сузунского, Краснозерского, Колыванского, Здвинского, Болотнинского, Чистоозерного, Черепановского, Чановского, Мошковского, Кыштовского, Карасукского и Каргатского районов области. Здесь явка составила более 8% от всех избирателей в каждом районе. В Новосибирске наиболее инициативны были жители Ленинского, Кировского, Советского и Первомайского районов. Здесь явка – больше 1, 5 % от общего числа избирателей. Поэтому Новосибирская область вошла в тройку лидеров в стране по активности выборщиков.

— Мы не ставили цель в искусственной ротации существующего депутатского корпуса, но тем не менее, обновление – значительное. Отмечу большое количество новых лиц – участников предварительного голосования. Это кадровый резерв регионального отделения, — сказал секретарь Новосибирского отделения партии «Единая Россия», губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Андрей Шимкив председатель Законодательного Собрания Новосибирской области отметил, что в праймериз приняли участие практически треть сторонников и беспартийных от общего числа кандидатов предварительного голосования.

— Я не член партии, но хочу напомнить, что уже 15 лет вхожу во фракцию «Единой России» в Законодательном собрании. С такой командой, в составе которой губернатор Андрей Травников и депутат Госдумы Александр Карелин, мы сможем консолидировать вокруг себя тех, кто хочет блага для нашей родной области, — заключил парламентарий.

Александр Карелин, депутат Госдумы РФ уже представлял наш регион на выборах на различных уровнях в разные годы. Он отметил, что команда, в которую он вошел, достаточно опытная во многих вопросах и ее поддержат большинство избирателей в ходе выборной кампании.

Фото: с сайта регионального отделения партии