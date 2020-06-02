Бессимптомным пациентам с COVID-19 разрешили лечиться на дому

— В Новосибирской области пациенты с бессимптомной формой коронавируса могут находиться на домашней самоизоляции и проходить курс лечения в домашних условиях, — сказал на брифинге в правительстве Новосибирской области министр здравоохранения Константин Хальзов. — Наш опыт, наработанный за эти два с половиной месяца, позволяет нам с уверенностью подходить к наблюдению этой категории пациентов в домашних условиях, проведению всей необходимой терапии.

Он подчеркнул, что у пациентов с бессимптомной формой, как правило, нет осложнений или ухудшения состояния.

— Мы со всей серьезностью относимся к новому формату работу, поэтому совместно с министерством цифрового развития и связи Новосибирской области доработали мобильное приложение «112 – Экстренная помощь». По сути, сегодня приложение выглядит как телемедицинская связь между пациентом и нашими медицинскими работниками. Мы дополнили приложение специальными функциями – это позволяет практически в режиме реального времени наблюдать за нашими пациентами, которые передают информацию о своем состоянии медицинским работникам. Установка приложения для данной категории является обязательной, — отметил Константин Хальзов, подчеркнув, что в случае ухудшения состояния здоровья пациента вопрос об его госпитализации будет рассматриваться в каждом конкретном случае.

По данным оперативного штаба на утро 2 июня в Новосибирской области за сутки выявлено 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 85 пациентов выписаны с выздоровлением. Количество случаев инфицирования COVID-19 в регионе – 3020. Всего в Новосибирской области сделано 118 027 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 2 790 жителей региона, 17 848 человек сняты с наблюдения.

Напомним, в середине мая в СМИ Новосибирска появилась информация, что городские медицинские площадки уже не справляются с потоком больных коронавирусной инфекцией, а также пациентов, которых госпитализировали с подозрением на COVID-19, внебольничную пневмонию. Больные лежат в коридорах. Впрочем, на сессии горсовета 20 мая замминистра здравоохранения области Елена Аксенова заверяла, что коек для этой категории пациентов достаточно. По ее словам, в 18 медорганизациях области на тот момент были созданы 2352 койки. В конце мая начальник департамента по соцполитике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева сообщила, что МБУ «Комплексный социально-оздоровительный центр «Обские зори» перепрофилируется в резервный госпиталь, который будет работать как медицинский изолятор. По словам Незамаевой, в «Обских зорях» будут проходить лечение и долечивание пациенты, перенесшие инфекцию бессимптомно или находящиеся на стадии излечения, не выделяющие вирус.

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