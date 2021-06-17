Ордынские лесничие попались на взятке

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области, уголовное дело возбуждено по ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц в крупном размере). Фигурантами уголовного дела являются два сотрудника отдела лесных отношений по Ордынскому лесничеству, подведомственного предприятия министерства природных ресурсов и экологии региона.

Управлением ФСБ при сопровождении прокуратуры Новосибирской области было установлено, что в 2019 году фигуранты на основании договора купли-продажи лесных насаждений предоставили индивидуальному предпринимателю деляну на территории Караканского бора. Там коммерсанту выделили для заготовки деловую древесину хвойных пород в объеме, превышающем допустимые лимиты. За незаконное увеличение объемов лесозаготовки лесничие получили от предпринимателя 600 тыс. рублей. Как ожидается, мера пресечения сотрудникам лесничества будет избрана судом в ближайшее время.