Кемеровские таможенники взыскали 8,6 млн рублей, неуплаченных при ввозе корейских телефонов

Российская фирма в 2020 году импортировала 1060 сотовых телефонов из Республики Корея, указав при этом, что аппараты ввозятся для рекламных целей, не для продажи, и одновременно в несколько раз занизив их стоимость по сравнению с аналогичными моделями.

— В процессе проверки было установлено, что основания для декларирования мобильных телефонов по заниженной цене отсутствуют, — пояснила Юлия Лушникова, начальник отдела проверки деятельности лиц № 2 службы Кемеровской таможни по Томской области. – По своим техническим характеристикам они не отличаются от аналогичных моделей, предназначенных для продажи потребителям.

По результатам проверки таможенная стоимость сотовых телефонов была определена с учётом их реальной цены, а доначисленные Кемеровской таможней таможенные платежи были уплачены декларантом в бюджет Российской Федерации в полном объёме.