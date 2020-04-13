Организации должны уведомить муниципалитет о решении возобновить работу

В соответствии с постановлением правительства Новосибирской области от 06.04.2020 № 104-п, организации, в отношении которых предусмотрена возможность возобновления работы при реализации ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обязаны в день возобновления работы уведомить об этом муниципалитеты, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что в Новосибирской области, согласно постановлению правительства Новосибирской области № 111-п от 11.04.2020, вслед за промышленными предприятиями и строительными организациями, вновь начавшими работу 6 апреля, могут возобновить свою деятельность предприятия в сфере растениеводства, животноводства и сельского хозяйства, складские комплексы, организации, занимающиеся продажами и ремонтом автомобильного транспорта, почтовые отделения и компании сферы телекоммуникаций, предприятия по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, организации, занимающиеся уборкой зданий и помещений, а также парикмахерские и салоны красоты, предприятия химчистки и стирки. С полным перечнем видов деятельности, не требующих обязательного приостановления можно ознакомиться в тексте постановления.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Новосибирской области вышеуказанные виды деятельности и принявшие решения о возобновлении работы, должны в тот же день уведомить об этом местные администрации муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, на территории которых возобновляется деятельность указанных лиц. Уведомления должны содержать информацию о количестве планируемых к выходу работников. Также организации обязаны самостоятельно и за свой счет обеспечить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, необходимые для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Кроме того, при принятии решения о возобновлении деятельности организации должны осуществить действия, указанные в постановлении правительства Новосибирской области от 06.04.2020 № 104-п.

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