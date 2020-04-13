Индустрия красоты выходит из самоизоляции

Новосибирские компании индустрии красоты были на вынужденных каникулах больше двух недель. Как отметили участники рынка на пресс-конференции в ТАСС, получив в минувшие выходные информацию о том, что отрасли разрешили приступить к работе, они начали обзванивать оставивших заявки клиентов, подтягивая отложенный спрос.

— Вчера мы подготовили обе наши точки барбершопа, завезли антисептик. Сейчас спрос есть, загрузка с 10 утра, расписан весь день, — рассказал арт-директор сети мужских парикмахерских Kontora Александр Прошунин. — При этом мы призываем самих клиентов к сознательности и просим их, если чувствуют недомогание, не приходить в салон, а также не приводить с собой семьи, чтобы не нарушать социальную дистанцию.

Президент межрегиональной общественной организации «Союз профессионалов индустрии красоты Сибири», собственник Международной академии парикмахерского искусства и эстетики San Valero Ия Клестова также отмечает, что после двух недель затишья сейчас в ее салонах запись уже на две недели вперед.

— Салоны всегда уделяли большое внимание безопасности клиентов. Сейчас мы проводим три полные обработки поверхностей в день со специальным оборудованием. В общей сложности на это уходит два часа. На это время мы увеличили рабочий день мастеров. Активно используем дезинфекторы и антисептики. Благо, что у меня они есть в бренде, поэтому мы не испытываем проблем с их покупкой, — отметила собственник студии и академии макияжа SHIK в Новосибирске, создатель одноименного российского бренда косметики Наталья Шик. — Если раньше к нам в салон в день в среднем приходили 90 человек, то сегодня 20. Запросов много, но мы обязаны соблюдать социальную дистанцию при размещении клиентов.

Меры господдержки участники рынка пока не изучали, отмечая, что сейчас занимаются антикризисным управлением.

— Я заметила, что налоговая не взимает с нас налоги, говоря «потом заплатите». Не исключаю, что в перспективе мы воспользуемся отсрочкой в погашении налогов, если ее дадут на полгода-год, — говорит Наталья Шик.

Предприниматели рассказали, что у них не возникло проблем с арендодателями — им удалось обосновать запрос на льготы и получить скидку по аренде как по салонам, так и по складским помещениям. Цены на услуги в отрасли также пока не повышали, хотя отмечают, что у поставщиков расходных материалов прайс вырос.

Комментируя последствия двухнедельного простоя, эксперты говорят, что их вряд ли можно назвать катастрофой. По оценкам Шик, ее бизнес не уйдет в минус и сможет отработать самые необходимые расходы. Во многом благодаря диверсификации, а также антикризисным решениям, принятым еще в начале марта.

— В начале марта я собрала мастеров и предупредила о возможных проблемах, о том, что нужно экономить и пересматривать задачи. Мы продумывали четкий план прямых эфиров, сделали много акций и мероприятий, чтобы перед закрытием привлечь побольше клиентов и продать побольше продуктов нашего бренда. Интернет-магазин у нас не закрывался. Мы работали на самовывоз и доставку, чтобы зарабатывать деньги, — перечисляет Наталья Шик.

Александр Прошунин рассказывает, что за две недели простоя недополучил около 1 млн рублей выручки и не привлек около 80 клиентов, которые могли перейти в категорию постоянных гостей. По его словам, это, конечно, обидно, но не глобальная катастрофа, к которой могли бы привести «каникулы» длиной в 1-2 месяца.

— В апреле мы, возможно, заработаем столько же, сколько в апреле 2019 года. Даже при ограничении пропускной способности салонов. Но если не будут открываться другие сферы, то вскоре людям будет не до стрижек. В июне-июле мы можем поймать снижение спроса. Лично меня очень волнует сейчас этот вопрос, и что мы можем сделать, чтобы этот спрос был, — поясняет Прошунин.

Прогнозировать долгосрочные последствия для рынка участники пресс-конференции затруднились. Наталья Шик отмечает, что за последний год бьюти-рынок в регионе сильно вырос, на нем появилось много новых направлений, поэтому показатели этого и прошлого года сравнивать некорректно.

— Судя по сообщениям в наших профессиональных чатах, пока закрылись около 5% компаний. Это те, у кого не выдержали нервы. Собственники паникуют, ушли в депрессию, не смогли организовать свои бюджеты, создать подушку безопасности. Я призываю всех участников рынка индустрии красоты заниматься бизнес-планированием и более рационально использовать бюджет, чтобы потом не пенять на кризис. Выручка упадет однозначно, — уверена Ия Клестова.

По оценкам участников пресс-конференции, на сегодняшний день доля теневых игроков в бьюти-отрасли Новосибирска составляет около 30%. Два года назад она находилась на уровне 50%.

Фото: pixabay.com, автор- PhotoMIX-Company