Организациям торговли региона прогнозируют потерю оборота на 150 млрд рублей

Оборот розничной торговли Новосибирской области в 2020 году, по прогнозам Минэкономразвития региона, составит почти 450 млрд рублей. Это на 7% меньше, чем в 2019-м (535 млрд, 85 млрд). В оптовой торговле оборот также упадет — с 1,78 трлн до 1,72 трлн рублей, то есть на 4,3% или на 66 млрд рублей. Такие данные привел в своем докладе на внеочередном заседании правительства региона министр экономического развития Лев Решетников.

— Таких регионов в России, где доля оборот оптовой торговли превышает ВРП, немного. Это говорит о том, что наша область имеет хорошие перспективы с точки зрения логистики, — пояснил министр.

В структуре ВРП доля оптовой и розничной торговли занимает более 16%.

По розничной торговле падение, по словам Решетникова, продолжится и в 2021 году. На восстановление этого сегмента Минэкономразвития рассчитывает только с 2022 года.

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