180 случаев коронавируса выявили в Новосибирской области за сутки

На утро 22 октября в регионе зарегистрировано 15 686 случаев COVID-19 (+180 за прошлые сутки), в том числе у 980 детей. 13 353 человека выписаны с выздоровлением (+94 за сутки). Информацию об этом распространил оперативный штаб Новосибирской области.

Согласно сводке, скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 57 лет и 68 лет, и женщины в возрасте 54 года, 65 лет, 66 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 548 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 118 человек. На ИВЛ – 29 пациентов.

Госпитализированы 74 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 586.

В больницы районов области госпитализированы 1 219 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 643 458 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 068 жителей области, 50 859 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 5 636 обращений, госпитализированы 19 пациентов.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области