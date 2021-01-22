Организаторы навальновского митинга отправлены в спецприемник до суда

Активист Новосибирского штаба Навального Елена Носковец и руководитель штаба, депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко находятся с спецприемнике, утром 23 января по ним должен состояться суд. Об этом Елена Носковец сообщила по пути в спецприемник, приложив фото с поездки.

— Вероятно, ближайшие 10 дней я проведу в спецприемнике, за то, что организовала митинг в защиту Навального, — сообщает активистка. — Вот и мне нужна теперь защита. Я хоть не зря отсижу эту «десятку».

Сам митинг официально заявлен к проведению не был. Что касается Сергея Бойко, то вопрос по нему и его коллеге по депкорпусу Хельге Пироговой должна была рассмотреть комиссия горсовета по депутатской этике. Соответствующее заявление на имя председателя горсовета Дмитрия Асанцева написали мэр Новосибирска Анатолий Локоть и заместитель прокурора Новосибирска Игорь Стасюлис. Прокуратура области также призывает жителей не участвовать в акции.

— В целях недопущения нарушений закона при проведении публичных мероприятий принимаются меры по предостережению лиц, призывающих к незаконным действиям, — сообщают в ведомстве. — Разъясняем, что организация несогласованного публичного мероприятия и участие в нем влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность.

По информации горсовета, заседание «этической» комиссии в отношении депутатов Бойко и Пироговой состоялось.

— Комиссия по депутатской этике Совета депутатов усмотрела в действиях Бойко С.А. и Пироговой Х.В. нарушение законодательства и указала на то, что любые призывы и агитация к участию в подобных массовых мероприятиях являются противозаконными, — говорится на сайте совета депутатов. — Члены комиссии приняли решение рекомендовать депутатам Бойко С.А. и Пироговой Х.В. не допускать нарушений законов Российской Федерации и совершения поступков, которые наносят или могут нанести ущерб авторитету Совета депутатов Новосибирска как представительному органу местного самоуправления.

Однако примечателен тот факт, что одного из действующих лиц — Сергея Бойко, по информации супруги политика Кристины Ждановой, на заседании не было, он туда просто не доехал.

— Сергей даже не успел добраться до заседания, на котором его собирались «судить», — сообщает Кристина Жданова в соцсети. — Его схватили неизвестные в черных масках (один из них мельком показал корочки, мы даже не успели прочитать, кто это). Машины у них тоже были без отличительных знаков. На мои вопросы, куда его везут и что происходит, они не ответили. Просто молча забрали и увезли.

Информации о возможных санкциях в отношении Хельги Пироговой пока нет. Известно лишь, что перед заседанием комиссии ей сотрудники полиции вручили предостережение, которое депутат подписала, указав, что не является организатором протестного мероприятия.

Напомним, что поводом для объявления акции и последующего приглашения на нее новосибирцев со стороны сторонников Навального стал арест последнего в Москве 18 января. Тогда же в центре Новосибирска сторонники политика провели серию одиночных пикетов.