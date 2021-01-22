В ГПНТБ создадут новый современный читальный зал

Главгосэкспертиза России провела проверку достоверности определения сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ в здании библиотеки в Новосибирске и его приспособления для современного использования. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение, сообщили в пресс-службе ведомства.

Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН (ГПНТБ) включает пять надземных этажей и четыре подземных, предназначенных для книгохранилища. Проектом предусмотрены ремонтно-реставрационные работы в помещениях первого и третьего этажей общей площадью 2047,0 кв.м. На обоих этажах выполнят капитальный ремонт инженерных сетей. На первом этаже часть помещений объединят в единое пространство с вестибюлем: здесь обустроят гардероб, регистратуру, читательскую и мягкую зоны отдыха. Также заменят металлическую лестницу, ведущую в книгохранилище и дверь входа в хранилище на противопожарную. На третьем этаже здания за счет объединения помещений создадут единое комфортное пространство, где будет работать научный читальный зал с подсобным фондом общей площадью 583,3 кв.м. В зале организуют рабочие места с компьютерами и вывесят информационные табло оповещений о готовности книг к выдаче посетителям. Кроме того, проектом запланированы ремонт и усиление строительных конструкций технического этажа библиотеки, где, кроме прочего, обновят системы отопления и вентиляции.

Как уточнил корреспонденту Infopro54 заместитель директора ГПНТБ СО РАН по связям с общественностью Антон Веселов, ремонтно-реставрационные работы в библиотеке уже начались. На третьем этаже рабочие сносят перегородки. Запустить новый читальный зал ГПНТБ планируется к 1 сентября 2021 года. Объем инвестиций в проект по реконструкции зала — 12,5 млн рублей.

Проект зала подготовила ООО «Архитектурная мастерская Тоскина». Застройщик —Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук.

Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН (ГПНТБ) построена в 1966 году. Это информационный центр федерального значения и государственный универсальный депозитарий Сибири и Дальнего Востока. По количеству ресурсов библиотека стала одним из крупнейших универсальных хранилищ в России. Собранный фонд редких книг и рукописей — один из важнейших памятников российской культуры.