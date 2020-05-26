ОСАГО прописали индивидуальность

Президент Владимир Путин одобрил закон об индивидуализации ОСАГО, на днях утвержденный Советом Федерации. Он позволит страховщикам при установлении ставок учитывать параметры водителей, влияющие на аварийность, сообщили в информационном проекте «ОСАГО-общественная экспертиза». Отмечается, что новые правила начнут действовать с августа текущего года.

— Сейчас страховщики в рамках коридора, который устанавливает Центральный банк, назначают единый базовый тариф для субъекта РФ, не учитывая индивидуальных факторов автомобилиста, влияющих на аварийность. В результате аккуратные автовладельцы платят за полис столько же, сколько злостные нарушители. Новый же законопроект позволит страховщикам устанавливать более персональные тарифы, — говорится в сообщении.

При этом, неоднократное грубое нарушение правил дорожного движения после вступления в силу законопроекта, станет основанием для повышения стоимости полиса.

— Грубыми нарушителями признают водителей, которые в течение года неоднократно привлекались к административной ответственности за проезд на красный свет или запрещающий жест регулировщика, превышение скорости более чем на 60 километров в час, выезд на встречную полосу. Также увеличение стоимости предусмотрено за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, — уточнили в «ОСАГО-общественная экспертиза».

Кроме того, все критерии и калькулятор для определения тарифа страховщики должны будут разместить у себя на сайте. Кроме того, Банк России составит перечень факторов, которые нельзя использовать при расчете стоимости полиса.

Отмечается, что в прошлом году Банк России опробовал в пилотном режиме индивидуализацию ОСАГО.

— С начала 2019 года был расширен тарифный коридор, реформирован коэффициент бонус-малус, а также расширен перечень возрастных градаций. В результате, по данным Российского союза автостраховщиков, в среднем по стране тарифы за прошлый год снизились примерно на 5%. С января по март текущего года средняя премия по ОСАГО снизилась еще на 1,25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, — отметили специалисты.

По данным информационного проекта, на середину марта 2020 г., в городах Сибири произошли следующие изменения. В Тюменской области в период с января по 19 марта 2020 года средняя стоимость полиса снизилась на 2,5% — с 6400 до 6200 рублей. При этом страховые выплаты напротив увеличились на 8% — с 61 тыс. до 6,9 тысяч рублей. В Омской области средняя стоимость ОСАГО составила 5200 рублей, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 г. Выплаты же выросли на 4% — с 57 тысяч до 59 тысяч рублей.

Фото Юлии Даниловой