В этом году более 200 жителей региона расселено из аварийного жилищного фонда

В Новосибирской области в 2020 году расселено четыре тысячи кв. м аварийного жилищного фонда, более 200 человек получили новое жилье. Расселение ведется по региональной программе переселения граждан из аварийного жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— За счет федеральных средств в 2020 году в регионе планируется расселить 17 тысяч кв. м аварийного жилищного фонда, новое жилье получат более 1000 человек. В настоящее время расселено уже около четырех тысяч кв. м аварийного жилфонда, 216 человек получили безопасное, комфортное жилье. Причем, около 90% квартир, которые получают граждане, находятся в новых домах. В настоящее время застройщики активно участвуют в конкурсах на приобретение жилья для граждан, переселяемых из аварийного фонда, — отметила заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Елена Макавчик.

Она подчеркнула, что по инициативе Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ региональная программа переселения граждан из аварийного жилья может быть завершена досрочно – в 2023 году.

— В настоящее время государственной корпорацией направлены в регионы предложения о реализации региональных программ переселения граждан из аварийного жилья ускоренными темпами, мы поддержали эту инициативу, — отметила Елена Макавчик. — При увеличении финансирования с 2021 года из федерального бюджета появится возможность расселить дома, включенные в региональную программу до 2023 года. Это позволит исполнить программу на два года раньше первоначально установленного срока и приступить к следующему этапу расселения аварийного жилищного фонда.

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