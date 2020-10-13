Осенние каникулы в школах могут продлить на неделю

— Осенние каникулы планируем проводить в те сроки, как и ранее, то есть начнутся они в конце октября – начале ноября, — сообщил на брифинге министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Он пояснил, что имеющиеся у школ полномочия обычно позволяют начинать каникулы немного в разное время, но (в зависимости от эпидобстановки) в этом году в общеобразовательных учреждениях региона они могут стартовать одновременно — в конце октября.

— Скорее всего, мы будем их делать двухнедельными. Пока это тема для раздумий, но, на мой взгляд, продление каникул будет оправдано, — говорит министр. — При нынешних темпах прироста заболевших через 7-8 дней будет ясен основной тренд. Если он будет сохраняться, то стоит продлить каникулы, чтобы поставить препятствие на пути распространения инфекции.

При этом министр подчеркнул что пока резкой приростной динамики заболеваемости ковид-инфекцией в школах региона не наблюдается — она соответствует среднестатистическим данным. По данным минобразования, в школах региона на сегодняшний день зарегистрированы 276 заболевших COVID-19, из них 170 детей, 106 педагогов. В 114 общеобразовательных организациях на карантин закрыты 209 классов, в 21 дошкольном учреждении закрыты 27 групп. Общее количество заболевших в этом звене — 44 человека, 24 из них — дети. По ОРВИ в регионе полностью закрыта школа и детский сад, частично — классы в 15 общеобразовательных организациях и группы в 44 детсадах. Общее детей заболевших ОРВИ — чуть больше 1000.

По данным оперативного штаба, на утро 13 октября в регионе выявлены 14319 случаев COVID-19 (+114 за минувшие сутки), в том числе у 891 ребенка. 12603 пациента выздоровели (+95 за сутки). Скончались еще 5 пациентов: мужчина, ему был 31 год, две женщины в возрасте 67 лет, а также женщины в возрасте 74 и 79 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 501 человек. В отделениях реанимации находятся 119 человек. На ИВЛ — 28 пациентов. Госпитализированы 44 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 879 пациентов. Под медицинским наблюдением находятся 2486 жителей региона.

Фото: pixabay.com, автор- Alexandra_Koch