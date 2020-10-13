Пандемия больно бьет по платежеспособности заемщиков

— В январе-сентябре 2020 года количество жителей Новосибирской области, признанных банкротами, составило 2081 человек. Это на 101,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года (1033). Всего в регионе по состоянию на 1 октября банкротами признаны 6555 человек, — приводит статистику ЕФРСБ директор ООО ФПК «АЛЬТЕРНАТИВА» Антон Канунников.

По его наблюдению, ситуация с платежеспособностью новосибирцев осложняется. Так, за третий квартал 2020 года банкротами были признаны 868 человек. Это на 44% больше, чем во втором квартале, и максимальное квартальное значение за весь период наблюдения, начиная с 1 октября 2015 года.

— Показатели по банкротствам в Новосибирской области выше, чем в среднем по РФ. За 9 месяцев 2020 года по России их количество выросло на 64,9% (в Новосибирске — на 101,5%), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — констатирует эксперт.

Антон Канунников поясняет, что на 1 сентября в просрочке больше 90 дней в целом по России оказались банковские займы на 1,007 трлн рублей. За последний месяц объем проблемных потребительских кредитов вырос на 5%, а в годовом выражении — на 22%. Доля просрочки в общем объеме задолженности физлиц на 1 сентября составила 5,4% против 5% годом ранее и 5,2% в предыдущем месяце. Общий размер долга населения перед банками достиг 18,8 трлн рублей. Чуть более 8 трлн составляет ипотека. Остальное — задолженность по прочим кредитам. При этом просрочка по ипотеке находится на уровне 3%, а по прочим кредитам — 12%.

— Актуальной статистики по росту просроченной задолженности в Сибири и Новосибирской области сейчас нет. Однако ситуация в округе не может быть лучше, чем в других регионах РФ, потому что доля проникновения — соотношение числа заемщиков на 01.04.2020 в регионе к числу постоянно проживающего населения на начало календарного года — составила 34,3%. По этому показателю Новосибирская область входит в топ-10 регионов, как и по уровню закредитованности домохозяйств (40%), — комментирует Канунников.

К причинам роста просрочки собеседник Infopro54 относит падение реально располагаемых доходов населения, которое в период локдауна только усилилось.

— У людей нет денег на обслуживание своих кредитов. Те, у кого кредитная история еще не испорчена, берут новые займы, чтобы компенсировать выпавшие доходы для поддержания привычного уровня потребления и погашения уже имеющихся долгов. А те, кому банки уже не дают кредиты, выходят на просрочку, — поясняет эксперт.

Он уверен, что в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться. В октябре заканчиваются кредитные каникулы, и многие заемщики не смогут вернуться в график, потому что рецессия в экономике продолжается, а впереди еще вторая волна пандемии и возможные новые ограничения. Кроме того, в четвертом квартале ожидается всплеск продовольственной инфляции из-за роста мировых цен на продовольствие и снижение курса рубля. А значит, на продукты люди будут вынуждены тратить еще больше, на кредиты может и не хватить.

— Розничное кредитование — это наркотик, на котором «сидит» банковская система. Если остановить выдачи, хорошие кредиты будут выгашиваться, а доля плохих (неработающих) — нарастать. Рано или поздно это приведет к убыточности кредитного портфеля. Поэтому банки не могут просто взять и остановить выдачи. Им все время нужна подпитка из новых кредитов. Это пирамида. Поэтому они будут и дальше втягивать в кредитование как новых, так и действующих заемщиков — за период с 1 октября 2019 года по 1 апреля 2020 года, согласно исследованиям Банка России, 5,4 млн человек стали новыми заемщиками. А более одного кредита имеют 12,8 млн человек, — обращает внимание на статистику Канунников. — Когда запахнет жареным и пузырь на рынке розничного кредитования лопнет, банки получат колоссальную финансовую поддержку от государства. Потому что они настолько большие, что никто не даст им обанкротиться. Цикличность продолжится — в тучные времена банковская система зарабатывает на гражданах триллионы рублей процентного и комиссионного дохода, которые перетекают в кошельки топ-менеджеров и акционеров. А когда наступает кризис, триллионы рублей банкирам выделяет государственная машина для капитализации и покрытия убытков из фонда национального благосостояния. Банкиры при любом раскладе в выигрыше. Граждане в любой ситуации — дойная корова.

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