Осколки войны ранят и в мирное время: боевой путь Александра Толоконского

Пока в Западную Сибирь спешно эвакуировали предприятия из центральной части страны, местные мужчины сотнями тысяч уходили на фронт. Подавляющее большинство добровольцами. Только с июня по декабрь 1941-го года из Западной Сибири на передовую отправились более 1 миллиона человек. К маю 1945-го более 200 сибиряков стали кавалерами орденов Славы трех степеней. А среди Героев Советского Союза каждый десятый был родом из Сибири. Александр Яковлевич Толоконский должен был стать одним из них, но помешало тяжелое ранение, последствия которого давали о себе знать всю оставшуюся жизнь. Об этом рассказал сын героя-сибиряка председатель совета директоров МВК «Новосибирск Экспоцентр» (Ранее занимал должности мэра Новосибирска, губернатора Новосибирской области и Красноярского края, полпреда президента Сибирского федерального округа. — Ред.) Виктор Толоконский.

— Мой отец родился в обычной семье 27 сентября 1924 года в Иркутске. Он был третьим ребенком, а после него родилось еще трое. В школу он пошел уже в Барнауле, родители решили переехать. Сразу после седьмого класса устроился на работу, хотел помочь родителям. Все свободное время проводил в доме творчества, играл на домбре, участвовал в спектаклях.

В 1941 году Александру Толоконскому исполнилось 16 лет. Тогда ушел на фронт его старший брат. А двумя годами позже и его самого зачислили в барнаульское военное артиллерийское училище. Через полгода интенсивной учебы он получил звание лейтенанта и отправился на передовую.

Одно из самых главных и сложных сражений моего отца прошло на Днепре, когда наши войска освобождали от захватчика правый берег Украины. Это был в конце 1943 года. Части, в которых он служил, отправили форсировать Днепр первым эшелоном. В их задачу входило создание укреплённых позиций на правом берегу. С минометами и легкими пушками им предстояло перебраться через реку, закрепиться там и поддерживать артиллерийским огнем массовую переправу советских войск с их последующим продвижением по плацдармам правобережья Украины.

К этому времени враг превратил правобережье великой реки в мощную линию укреплений. Готовясь отразить атаку, гитлеровцы возвели 180 километров проволочных заграждений и 30 километров противотанковых рвов. К тому же у них была более удобная стратегическая позиция — правый берег Днепра расположен выше левого.

Когда советские бойцы начали форсировать реку, на них посыпался огнестрельный град из 800 бетонированных укреплений врага. Один из снарядов попал в плот, на котором переплавлялся мой отец. Плот разбомбило, пушка утонула, а он сам получил серьезное ранение, но, к счастью, остался жив.

Со своей задачей бойцы советской армии справились. В результате кровопролитных боев гитлеровцы потеряли стратегически важные позиции на советской Украине. Многие историки уверены, что именно тогда и начался крах Третьего рейха, а советским войскам открылся путь на Берлин.

В последствии все бойцы, форсировавшие Днепр первыми, получили высокие награды. Офицеры — звания Героев Советского союза, солдаты были награждены Орденами Славы. А отец получил Орден Отечественной войны, потому что выбыл из военной операции из-за полученного ранения. Если бы ни тот снаряд, то в 20 лет он бы стал Героем Советского Союза.

После госпиталя отец принимал участие в боях за освобождение Венгрии и Румынии. Он получал одно ранение за другим, но из строя не уходил. Но в конце 1944 года в Венгрии осколки вражеского снаряда попали прямо в шею, на всю жизнь лишив его возможности полноценно питаться. Этот осколок отец носил в себе всю жизнь. Тогда не умели оперировать на шее, боялись. Это ранение привело к парализации сустава. После этого он не мог открывать рот, лишь немного приоткрывал, в узкую щель. Поэтому питался только легкой, мягкой пищей и все время мечтал откусить яблоко всеми зубами.

Из госпиталя его выписали только в конце февраля 1945 года. Воинская часть уже несколько раз была переформирована. Отец обратился в военкомат для продолжения службы. Но его демобилизовали.

В двадцать лет отец вернулся в Барнаул совершенно взрослым мужчиной. Планов на мирную жизнь у него было много. Он хотел продолжить учебу. Но старший брат погиб на фронте, а отец ушел из жизни. В семье осталось пятеро детей, старший брат — инвалид детства и маленькие сестры. Их нужно было растить, маме помогать. И он начал работать. Несколько раз лечился в санатории и в 1951 году познакомился там с Ниной Писаревой, молодым терапевтом. В 1952 году они поженились и переехали в Новосибирск.

Отец устроился работать на оптовую торговую базу и очень быстро пошел по карьерной лестнице, к 1963 году став начальником управления торговли. Он полностью посвятил себя работе, людям. Его бывшие коллеги до сих пор очень тепло его вспоминают. Ближе к шестидесяти годам он начал сильно болеть, боевые ранения не дали ему прожить до глубокой старости. Мне было тридцать три года, когда он ушел из жизни, но я до сих пор помню его наставления и придерживаюсь их: жить честно, достойно, никогда не унижать других людей.

Автор фото: Николай Мелонов