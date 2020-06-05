Основательницы новосибирского фарм-стартапа вышли в финал конкурса «Деловые женщины 2020»

В начале июня международная компания EY* подвела промежуточные итоги конкурса «Деловые женщины 2020». В список финалисток вошли Елена Ватутина и Мария Рябуха — основатели компании Pharma.Global, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в этом году на конкурс было подано рекордное количество заявок — 111, а допущено к участию 88. По решению независимого жюри в финал конкурса вышли только 49 участниц.

Елена Ватутина и Мария Рябуха, финалистки конкурса, начали свой предпринимательский путь в 2016 году с фарм-стартапа Pharmznanie.ru. На сегодняшний день они управляют под единым брендом Pharma.Global целым рядом фармацевтических проектов: Pharmznanie.ru, PharmMarket, Кэшбэк от Аптек и Medznanie.ru.

— По оценке Ipsos в России, образовательная площадка Pharmznanie.ru занимает 1 место в рейтинге среди независимых площадок для повышения квалификации сотрудников аптечной розницы, а маркетплейс PharmMarket.ru входит по оценке RNC Pharma в ТОП3 среди площадок, интегрирующих аптечную розницу дистанционным способом, — говорится в сообщении.

«Деловые женщины» — ежегодный конкурс среди женщин-предпринимателей и руководителей высшего звена российских и зарубежных компаний.

* EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования.

Фото предоставлено пресс-службой компании