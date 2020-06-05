Стратегия развития НГУ до 2025 года

Главе региона, председателю Наблюдательного совета НГУ Андрею Травникову ректор университета Михаил Федорук представил стратегию развития вуза до 2025 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Совещание было посвящено обсуждению ключевых элементов стратегии, в частности – развитию международных центров мирового уровня в рамках национального проекта «Наука» и прошло на площадке Математического центра в Академгородке, созданного менее года назад.

Губернатор напомнил, что НГУ изначально создавался для обеспечения науки кадрами.

— Он должен таким оставаться, несмотря на то, что иногда нас подталкивают к серьёзному укрупнению вуза, к постановке задач по обеспечению специалистами различных отраслей экономики. Всё-таки НГУ – это специализированный университет для подготовки исследователей. Но жизнь меняется, и за 60 лет со дня основания вуза структура научной работы поменялась. НГУ – компактный уникальный вуз с основной миссией – подготовка исследователей не только для новосибирской, сибирской, общероссийской и зарубежной науки, не только для научных организаций, но и для индустрии, занимающейся научными разработками. Сегодня НГУ абсолютно оправданно имеет амбиции стать равноправным участником научно-исследовательской деятельности в Академгородке – наряду с другими институтами. Мы эти амбиции поддерживаем, а потому определили ряд приоритетных направлений исследований именно для университета. Мы это одобрили на Наблюдательном совете, Президиум СО РАН это также одобрил. Сегодня мы рассмотрели, как университет участвует в реализации одного из главных мероприятий нацпроекта «Наука» – создание центров мирового уровня. Наши институты и центры участвуют в трёх таких проектах: 2 НЦМУ по генетике и математический НЦМУ. НГУ участвует во всех трёх проектах, где-то непосредственно являясь членом консорциума по исследованиям, где-то выступая основным поставщиком кадров – будущих специалистов, — отметил Андрей Травников.

Отмечается, что Математический НЦМУ ставит перед собой амбициозную цель – интеграцию российских математических исследований в международную научную повестку, повышение привлекательности работы в сибирском макрорегионе для российских и зарубежных ведущих учёных и молодых перспективных исследователей.

Для этого в рамках центра будет реализована в Академгородке, а в дальнейшем масштабирована на весь Западно-Сибирский макрорегион принципиально новая система интеграции образования, исследований и высокотехнологичного бизнеса в математике и смежных областях, таких как Computer Science, анализ и обработка данных, искусственный интеллект и т. д.

Стратегия развития этого центра, а также развитие Центра генетических технологий, как и инфраструктурных проектов – Сибирского кольцевого источника фотонов и Сибирского научного центра высокопроизводительных вычислений и обработки данных – являются частью целостной стратегии развития Новосибирского государственного университета.

Важной частью этой стратегии является создание вокруг НГУ Инновационного научно-технологического центра, проект которого университет разрабатывает совместно с региональным правительством.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области