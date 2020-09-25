Особенности покупки квартиры для сдачи в аренду

Такую капиталовложение позволит обеспечить себя постоянной прибылью. Однако, чтобы покупка жилья быстро отбила вложения, необходимо уделить особое внимание выбору квартиры.
Выбор квартиры для сдачи в аренду должен отличаться от покупки жилья для собственного пользования. Основной характеристикой такого жилья должна быть привлекательность для потенциальных арендаторов. При этом затраты на приобретение и ремонт квартиры должны быть минимальны.
С этой точки зрения наиболее удачным вариантом являются однокомнатные или двухкомнатные квартиры, которые отличаются хорошо развитой инфраструктурой. Именно близость к метро, автобусной остановке, детскому саду, школе или университету является основной причиной аренды того или иного жилья. Идеальным жильем для сдачи в аренду являются такие квартиры:
При покупке новой квартиры важно выбирать надежного застройщика, чтобы быть уверенными в том, что дом будет сдан в эксплуатацию в указанные сроки. При этом на момент сдачи территория должна быть благоустроена, а коммуникации подключены. Это позволит быстро сделать ремонт и сдать квартиру в аренду.
Основной задачей при выборе квартиры для сдачи в аренду является обеспечения высокого показателя рентабельности. К таким квартирам относятся:
Месторасположение квартиры очень важно. Если купить квартиру в столице, расходы будут выше, но и сдать жилье в аренду можно дороже. Высокой рентабельностью отличаются и квартиры в пригороде. Все больше людей стараются снимать жилье дешевле, поэтому покупка квартиры за пределами столицы также являются хорошим вложением средств.
Однако если покупка квартиры для последующей сдачи в аренду не оправдала себя, всегда можно перепродать ее. Компания «Ассистент Недвижимость» предлагает быстрый выкуп квартир по наиболее выгодной цене. Выкуп происходит всего за 2 суток, а цена при этом ненамного ниже рыночной.
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