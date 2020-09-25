Особенности покупки квартиры для сдачи в аренду

Такую капиталовложение позволит обеспечить себя постоянной прибылью. Однако, чтобы покупка жилья быстро отбила вложения, необходимо уделить особое внимание выбору квартиры.

Основные требования к квартире для сдачи в аренду

Выбор квартиры для сдачи в аренду должен отличаться от покупки жилья для собственного пользования. Основной характеристикой такого жилья должна быть привлекательность для потенциальных арендаторов. При этом затраты на приобретение и ремонт квартиры должны быть минимальны.

С этой точки зрения наиболее удачным вариантом являются однокомнатные или двухкомнатные квартиры, которые отличаются хорошо развитой инфраструктурой. Именно близость к метро, автобусной остановке, детскому саду, школе или университету является основной причиной аренды того или иного жилья. Идеальным жильем для сдачи в аренду являются такие квартиры:

Небольшая площадь. Это позволяет быстро и недорого провести ремонтные работы и обставить жилье. К тому же размер коммунальных платежей будет небольшой. Рядом находится станция метро или остановка общественного транспорта. При отсутствии собственного автомобиля хорошая транспортная развязка – один из важнейших критериев при выборе жилья для аренды. Средние этажи. Первый и последние этажи пользуются меньшим спросом. Новый дом. Если нужна надежная инвестиция, лучше покупать квартиру в новом доме. Это гарантирует ухоженную территорию, чистый отремонтированный подъезд, отсутствие проблем с коммуникациями. Качественные материалы. Чтобы квартира стала надежной инвестицией, она должна находится из дома, построенного на основе качественных материалов. Лучше всего отдавать предпочтение кирпичным домам.

При покупке новой квартиры важно выбирать надежного застройщика, чтобы быть уверенными в том, что дом будет сдан в эксплуатацию в указанные сроки. При этом на момент сдачи территория должна быть благоустроена, а коммуникации подключены. Это позволит быстро сделать ремонт и сдать квартиру в аренду.

Рентабельность квартиры для сдачи в аренду

Основной задачей при выборе квартиры для сдачи в аренду является обеспечения высокого показателя рентабельности. К таким квартирам относятся:

малогабаритные квартиры, расположенные недалеко от студгородков, позволяющие сдавать в аренду студентам;

одно- и двухкомнатные квартиры эконом-класса небольшого размера, предназначенные для молодых семей и одиноких людей;

апартаменты бизнес-класса в новых домах, однако в таких квартирах лучше всего делать недорогой ремонт и покупать простую типовую мебель.

Месторасположение квартиры очень важно. Если купить квартиру в столице, расходы будут выше, но и сдать жилье в аренду можно дороже. Высокой рентабельностью отличаются и квартиры в пригороде. Все больше людей стараются снимать жилье дешевле, поэтому покупка квартиры за пределами столицы также являются хорошим вложением средств.

Однако если покупка квартиры для последующей сдачи в аренду не оправдала себя, всегда можно перепродать ее. Компания «Ассистент Недвижимость» предлагает быстрый выкуп квартир по наиболее выгодной цене. Выкуп происходит всего за 2 суток, а цена при этом ненамного ниже рыночной.

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