В Октябрьском районе Новосибирска появился новый торговый центр «Лазурный»

Торговый центр «Лазурный» расположен по ул. Высоцкого. Под одной крышей здесь разместились магазины, услуги и места досуга внутри массива. В торговом центре можно будет воспользоваться банкоматами, забирать посылки через постаматы и пункты выдачи служб доставки, сообщили в пресс-службе «Отелит Девелопмент».

Отмечается, что около здания предусмотрена бесплатная парковка для посетителей. В скором времени на одном из парковочных мест появится станция для подзарядки электромобилей.

Концепцию торгового центра разработали сотрудники компании «Отелит». Здесь учтены такие детали, как место для колясок, пандусы, лифты, эскалатор, входы для покупателей с двух сторон – как с улицы Высоцкого, так и со стороны ЖК «Лазурный».

— Торговый центр получился с «двумя первыми этажами». Со стороны улицы Высоцкого лестница ведет сразу на второй этаж. А со стороны жилого комплекса «Лазурный» можно зайти на первый этаж и подняться по эскалатору или на лифте на второй, — отмечает руководитель отдела развития Евгений Константинов. — Это притягивает покупателей сразу с двух сторон и не тратит их время на поиск входа в здание.

По его словам, открытие планировалось на май, но, в связи с пандемией коронавируса его перенесли. Большая часть магазинов уже работает.

Фото предоставлено пресс-службой компании