От ситуации на ПАТП-4 у депутатов «волосы встают дыбом»

УФСБ по Новосибирской области проводит оперативные мероприятия по фактам деятельности МКУ ПАТП №4, выявленным городской Контрольно-счетной палатой, за 2018-2019 годы. Как установила проверка, во-первых, предприятие нарушало порядок предоставления субсидий в сфере транспортного обслуживания.

— Предприятию предоставлялись субсидии при наличии просроченной задолженности по налогам и платежам в бюджет, — сообщает проводивший проверку аудитор КСП Алексей Усов. — В нарушение требований Бюджетного кодекса при осуществлении закупок товаров, услуг, предприятие, получая средства из бюджета, руководствовалось не ФЗ-44, а ФЗ-223. В нарушение федерального закона и устава предприятия отсутствуют согласия собственников на заключение крупных сделок.

Во-вторых, по информации КСП, нарушая федеральный закон о защите конкуренции, заказчик заключал однообразные договоры, осуществляя искусственное дробление единой закупки с целью исключения публичных процедур. Таким образом предприятие в течение проверяемого периода осуществляло закупки по всем направлениям деятельности на невыгодных для него условиях, которые привели к дополнительным убыткам и неэффективному расходованию средств.

— Например, при ремонте зданий и сооружений завышена стоимость работ на сумму 8,2 млн рублей, — приводит данные аудитор. — Кроме того, выявлены факты необоснованного завышения стоимости работ. Закупка запчастей по завышенным ценам только в результате взаимоотношений с ООО «Глобал-Сервис» из Санкт-Петербурга привела к дополнительным необоснованным расходам на 3 млн рублей. Заключены договоры аренды изношенных автобусов на 4,2 млн. Стоимость работ по ремонту узлов агрегатов двигателя — 672 тысячи рублей. Дополнительные расходы аренды 2 маршрутных такси — 2,2 млн. Расходы на охрану объекта незавершенного строительства и аренду земельного участка составили 1,7 млн.

В-третьих, проверка показала нарушение требования закона о бухгалтерском учете, отсутствие системы внутреннего контроля, контроля за расходом топлива. В течение всего проверяемого периода, несмотря на наличие датчиков уровня топлива, списание топлива осуществлялось исходя из установленных норм расходов без корректировки расчетных показателей.

— Обязанность проводить контроль за достоверностью информации, сопоставление путевого листа с данными средств объективного контроля не возложена ни на одного сотрудника, — следует из информации КСП. — Определить обоснованность списания невозможно. Выборочный анализ документов выявил факты списания запчастей без достаточных оснований для этого на общую сумму в 2,5 млн рублей. Осуществляется складской учет запчастей, которые фактически отсутствовали на складе. Предприятием в балансовых отчетах принимались к учету чеки контрольно-кассовых машин, не соответствующие требованиям законодательства.

Помимо ФСБ, документы по результатам проверки представлены в правоохранительные органы, мэрию и горсовет Новосибирска.

— Вы понимаете, что своей работой вы подставляете начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии? — обратился к директору предприятия Сергею Башкатову на заседании комиссии по контролю председатель другой профильной комиссии — по городскому хозяйству — Игорь Кудин. — Когда КСП озвучивает такие факты, у меня на голове волосы дыбом встают.

Однако, как выяснилось в ходе заседания, нынешний директор предприятия занимает свою должность только с января 2020 года, а до этого за предшествующие 4 года в ПАТП сменились 6 руководителей. По словам Башкатова, сейчас предпринимаются меры по устранению выявленных КСП нарушений.

— Усилены требования к сотрудникам, — сообщает Сергей Башкатов. — Ведется работа по возврату излишне уплаченных денег подрядчикам, денежных средств за ремонт двигателя на арендованном транспорте. Ведутся работы в части ужесточения контроля за расходованием запчастей. Усилен контроль за расходованием ГСМ. В проверяемый период выявлен перерасход средств лимитов. Они выдавались под отчет. Начальник материально-технического снабжения привлечен к дисциплинарной ответственности. В 2020 году оборот наличных средств отменен. Основные закупки проводятся по безналичному расчету. Каждая сделка согласована.

Что касается финансовой деятельности, то, по словам директора предприятия, ее может существенно выровнять обновление подвижного состава. Напомним, что мэрия уже закупила 15 новых минских автобусов, которые будут осуществлять перевозки в Советском районе Новосибирска. Еще 40 автобусов, по информации мэрии, будут приобретены в лизинг в следующем году.

— Хочется надеяться, что, наконец, придут стабильность и порядок, — комментирует ситуацию на предприятии депутат Антон Бурмистров. — С нетерпением ждем новые муниципальные автобусы, которые могут дать даже экономию бюджетных средств (не надо тратиться на ремонт). Надеемся на директора ПАТП-4, которого, как и многих других служащих, теперь будут пристально контролировать депутаты. Плюс ко всему, правоохранительные органы не дремлют.

По информации КСП Новосибирска за 2018- 2019 годы доходы ПАТП-4 составили 1,4 млрд, в том числе за 2018 год — 695,7 млн., за 2019-й — 719,3 млн рублей. В проверяемом периоде ПАТП-4 были получены субсидии в размере 579,8 млн рублей, в том числе в 2018-м — 302 млн., в 2019-м — 278 млн. В 2018—2019 годах убыточными являлись все городские и пригородные маршруты. Наиболее убыточными стали маршруты №45 и №23, по которым в проверяемый период перевезено наибольшее количество пассажиров. Средняя себестоимость перевозки одного пассажира по городским маршрутам в 2018 году — 40,3 рубля (что превышает доходную ставку более чем в 2 раза), в 2019 году средняя себестоимость увеличилась на 5,9% и составила 42,2 рубля. В 2018 году убыток от перевозки пассажиров по маршрутам междугороднего сообщения составил 63 млн рублей. Наибольшие убытки сложились по межобластным маршрутам. В 2019 году убыток увеличился на 8,6% и составил 69 млн рублей.

Фото с сайта горсовета Новосибирска