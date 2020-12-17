Меры господдержки необходимо повторять

— Мы реализуем инвестпроект, бизнес-план которого нам помогло написать ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области». В рамках инвестпроекта мы увеличили коечный фонд до 450 мест. Среднегодовая наполняемость санатория на тот момент составляла 85%. До 2020 года ежегодно мы принимали около 8 тысяч взрослых и детей. Но в апреле наша выручка упала на 90%…

В санаторном бизнесе сложно говорить о диверсификации. Да, меры поддержки, которые мы получили по разным направлениям в первой половине 2020 года, позволили нам остаться на плаву. Но сегодня у нас в среднем 140 отдыхающих на 450 мест, то есть заполняемость составляет около 30%. В такой ситуации говорить об инвестициях сложно, поэтому они приостановлены. При этом мы достаточно оптимистично смотрим вперед, открываем раннее бронирование на лето 2021 года, утвердили программу реабилитации после ковида. Но уже точно понятно, что те меры поддержки, которые были оказаны отрасли летом 2020 года, себя уже исчерпали.

На наш взгляд, органам власти необходимо подумать о повторении этих мер как на федеральном, так и на региональном уровне. Когда предприятие начинает брать кредиты на пополнение оборотных средств из-за ограничений в экономике — это не совсем хорошо. Я говорю не только о прямых мерах поддержки, а об отсутствии возможности нормально работать. С апреля дети Новосибирской области не посещают оздоровительные лагеря, санатории. При этом в регионе вводились меры послабления от карантина: запускались ТЦ, люди спокойно перемещаются в общественном транспорте, а детские лагеря, санатории, где есть врачи, необходимая инфраструктура и коммуникации, по-прежнему закрыты.

Фото с сайта санатория «Краснозерский»

По материалам выступления на конференции «Бизнес против кризиса»