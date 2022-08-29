Отдых в санатории «Рассвет» по программе кешбэка

Программа кешбэка действует в России уже второй год и направлена на продвижение российской туриндустрии, на популяризацию отдыха внутри страны. Многие уже оценили возможность покупки путевок со скидкой в 20%, которые быстро возвращаются на карту после оплаты. Только с начала 2022 года кешбэком воспользовались более 2,4 млн россиян, купивших туры почти на 44 млрд рублей.

В санатории «Рассвет» по программе доступных путешествий сегодня можно приобрести путевки на все виды отдыха. Спектр предложений очень разнообразен: путевки выходного дня, праздничные туры, специализированные программы реабилитации, профильного лечения и восстановления, детские программы и программа снижения веса.

— Минимальная длительность отдыха по путевкам с кешбэком составляет 3 дня. Но если речь идет о медицинских программах, то они приобретаются на срок от 5 дней, — говорит директор санатория Руслан Полещук — Это необходимо для того, чтобы наши пациенты получили законченный цикл процедур и ощутили их эффект для своего здоровья. Большинство наших гостей покупают путевки на 10-14 дней. Особенно это актуально для жителей других регионов, которые приезжают к нам по несколько раз в год. Можно сказать, что некоторые из них подгадывают визиты к нам под программы кешбэка.

Чтобы получить кешбэк в размере 20% от стоимости путевки (но не более 20 тысяч рублей за операцию по карте), ее нужно забронировать и оплатить на сайте санатория с 25 августа по 10 сентября 2022 года включительно. Заехать в санаторий можно с 1 октября, а выехать до 23:59 часов 25 декабря 2022 года.

— Наша практика показывает, что после запуска очередной волны кешбэка спрос на путевки существенно подрастает. В этот раз мы тоже видим рост количества звонков и брони, — констатирует Руслан Полещук. — Приглашаем гостей не только поправить здоровье, но и просто отдохнуть. Приближается золотая осень. В нашем санатории, который расположен в лесу, это отличное время для прогулок на свежем воздухе. Вы можете приехать вместе с семьей или друзьями и замечательно провести время!

Кстати, дополнительный бонус от санатория: кешбэк суммируется со скидкой 10% за раннее бронирование или 10%-ной скидкой пенсионерам на лечебные, оздоровительные путевки и просто отдых.

Подробные условия программы кешбэка на сайте мирпутешествий.рф.