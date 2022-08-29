В АО «РЭС» подвели итоги участия в форуме «Технопром-2022»

Всего в форуме приняли участие более 11 тысяч человек, проведено 190 мероприятий с привлечением порядка 800 спикеров, представлявших более 60 регионов РФ, подписано более 70 соглашений.

В этом году акционерное общество «Региональные электрические сети», являющееся системообразующим электросетевым предприятием энергосистемы Новосибирской области, приняло активное участие в работе форума, используя все возможные форматы присутствия на площадках мероприятия.

На выставочной экспозиции АО «РЭС» совместно с Ассоциацией промышленного кластера «Цифровая энергетика» представили опыт реализации пилотных проектов по цифровизации электросетей с применением передовых технологических решений сибирских разработчиков и продукции собственного производства. Специалисты сетевой организации совместно с предприятиями, входящими в кластер, продемонстрировали современную цифровую подстанцию, интеллектуальные приборы учета, разработки для электрозарядной инфраструктуры, а также систему автоматического восстановления сети (САВС).

Стенд энергетиков, организованный в рамках пространства нетворкинга, посетили тысячи участников форума. Особенно стоит отметить визит губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в сопровождении заместителя главы региона Ирины Мануйловой и министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова. Руководство АО «РЭС» и кластера «Цифровая энергетика» продемонстрировали высоким гостям передовые разработки, внедряемые в рамках цифровой трансформации энергетики Новосибирской области. Со своей стороны, губернатор оценил высокий уровень локализации производства комплектующих и цифрового оборудования для электрических сетей, который позволяет обеспечить импортозамещение и технологический суверенитет, что имеет особую актуальность в текущей ситуации.

Помимо работы на стенде, представители сетевой организации выступили спикерами во многих мероприятиях деловой программы. Среди них, симпозиум «Наука и индустрия: сферы и векторы взаимодействия», круглый стол «Аппаратно-программные комплексы цифровых электрических сетей», сессия «Технологическое и экологическое развитие энергетических предприятий в России и Сибирском Федеральном Округе (СФО)». Ключевым мероприятием деловой программы Технопрома, организованным непосредственно АО «РЭС», стала стратегическая сессия «Цифровизация и технологический суверенитет электросетевого комплекса в период глобальных вызовов и энергоперехода». В ходе своих выступлений спикеры-энергетики подняли самый широкий круг вопросов – от технологических аспектов управления электросетями в условиях цифровой трансформации энергосистемы региона до комплексного подхода при взаимодействии с крупными потребителями, кадрового обеспечения развития электросетевого комплекса и даже регуляторной проблематики в электроэнергетике.

Кроме того, в рамках IX Международного форума технологического развития «Технопром-2022» состоялось подписание ряда стратегически важных соглашений с профильными региональными министерствами и потенциальным региональным оператором промышленного майнинга. Подписание данных соглашений станет важным шагом к качественной трансформации электроэнергетики Новосибирской области. Помимо этого, сотрудничество в рамках соглашений позволит повысить эффективность взаимодействия между АО «РЭС», промышленностью и бизнесом, придаст импульс развитию как электросетевого комплекса, так и легального майнинга, что будет способствовать росту экономических показателей в регионе.

В целом, форум «Технопром-2022» прошел на очень высоком организационном и техническом уровне. Все присутствующие смогли по достоинству оценить инновационное развитие не только энергетической отрасли региона, но и современные научные, социальные и другие решения, направленные на развитие отечественной промышленности и повышение технологического суверенитета.