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Otis ушла из РФ, США готовит санкции против поставок российской нефти в Китай, Филиппины и Индия отказались от российских вертолетов

  • 28/07/2022, 17:30
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Otis ушла из РФ, США готовит санкции против поставок российской нефти в Китай, Филиппины и Индия отказались от российских вертолетов
Новые санкции и исход иностранного бизнеса. Дайджест за 28 июля.

Крупнейший в мире производитель лифтов объявил о продаже бизнеса в РФ.

В марте американская Otis перестала принимать заказы на новые лифты. Из-за этого в РФ образовался дефицит скоростных лифтов для небоскребов.

— Тщательно изучив глобальные воздействия, включая сбои в цепочках поставок и ужесточение правил, мы пришли к выводу, что наша доля в бизнесе в РФ больше не устойчива, — заявили в компании.

Otis заключил соглашение с Ice Development о продаже 100% доли компании в российском бизнесе. Сумму сделки стороны не раскрывают.

После покупки российского бизнеса Otis Ice Development планирует возобновить производство на площадке в Санкт-Петербурге под новым брендом.

Ice Development — российская инвестиционная компания, работающая в сфере недвижимости. Она входит в холдинг S8 Capital Армена Саркисяна. Компания развивает ИТ-решения в финсекторе, ритейле, телекоммуникациях, электронной коммерции и медиа, а также владеет распространителем гослотерей «Столото».

Ранее Forbes сообщил, что в России образовался дефицит скоростных лифтов, потому что производящие их Kone и Otis перестали принимать заказы на поставку новых лифтов. Kone 28 июня объявил о продаже своего российского бизнеса местным топ-менеджерам и полном уходе из России.

Сенат США готовит санкции против поставок российской нефти в Китай, которые после начала войны достигли рекордных уровней и впервые в истории превысили поставки на европейский рынок. Республиканец Марк Рубио, а также еще двое его однопартийцев предлагают ввести санкции на такие поставки, сообщает Bloomberg.

В этой связи Пекин уже выразил решительный протест. Импорт российской нефти в Китай резко вырос после начала спецоперации на Украине, отмечает агентство.

Меры, согласно проекту закона, будут вводить в отношении компаний, страхующих и регистрирующих любые танкеры, которые везут из РФ в Китай нефть или СПГ. Покупая российские энергоносители, Китай поддерживает войну, которую Кремль ведет против Украины, заявил Рубио.

По данным Bloomberg, 28 июля Байден будет говорить по телефону с Си Цзиньпином и обсуждать напряженность вокруг Тайваня и как не допустить открытого конфликта.

По информации CNN, администрация Байдена «за кулисами работает над тем, чтобы убедить спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в том, что ее возможный визит на Тайвань сопряжен с риском». Китайские СМИ пишут, что для недопущения этого визита армия КНР может объявить в районе Тайваня бесполетную зону или ограниченный район плавания.

В мае еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон озвучил ежедневную прибыль России от продажи энергоносителей за рубеж. По его словам, экспорт нефти и газа приносит Москве 800 млн евро в день.

Правительство Филиппин отказалось покупать 16 российских военно-транспортных вертолетов за $227 млн. Власти страны опасаются, что сделка с РФ, которая находится под санкциями, приведет к экономическим ограничениям против самих Филиппин, заявил бывший министр обороны страны Делфин Лорензана.

По словам экс-чиновника, американские спецслужбы знают о решении Манилы и могут предложить аналогичные тяжелые вертолеты для военных нужд Филиппин. Посол страны в США Хосе Мануэль Ромуальдес сообщил, что сделка с РФ могла подпасть под действие «Закона о противодействии противникам Америки через санкции», принятого США в 2017 году.

Ранее Индия приостановила переговоры о приобретении 10 вертолетов радиолокационного дозора Ка-31 за $520 млн.

Как сообщил представитель индийского Минобороны, приостановка связана с сомнениями по поводу способности Москвы выполнять заказы на вооружение на фоне войны в Украине.

Международная федерация настольного тенниса отстранила сборную РФ от участия в чемпионате мира, сообщает пресс-служба ITTF.

— Исполнительный комитет ITTF подтвердил, что команды Федерации настольного тенниса России и Белоруссии не будут допущены до финала командного чемпионата мира по настольному теннису 2022 года в Чэнду, — говорится в сообщении.

Решение принято в связи с ситуацией на Украине. Чемпионат мира будет проведён в Китае с 30 сентября по 9 октября.

Ранее Исполнительный комитет ITTF отстранил Россию и Белоруссию от любых соревнований под своей эгидой в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета.

Фото: pixabay.com — StockSnap

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина спорт санкции


Комментировать

1 комментарий
    • Егор
    • 28/07/2022, 17:43

    Америка специально это делает, чтобы поправить в первую очередь свое положение с экономикой, которая тоже на ладон дышит, и все это делает за счет санкций к России. Как это не могут понять другие лидеры, которые идут у нее на поводу. Это получается не конкурентный рынок, а прямая диктатура и навязывание своих условий, протаскивание своих неконкурентных товаров и услуг. А те страны, которые идут на поводу у США скоро будут страдать экономически. Почему одна страна руководит всеми как ей выгодно, тупо выполняют ее условия себе в убыток. Бред какой-то. Ведь когда станет плохо всем Америка первая отвернется от всех — она безвозмездно помогать никому не будет. Смотрите историю. США всегда развязывают войну там, где им выгодно, у них друзей нет.

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