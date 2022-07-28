Главный архитектор Новосибирска обсудил проект строительства ЖК вместо «Универсама» с жителями соседних домов

На совещании в департаменте строительства и архитектуры мэрии представители инициативной группы жителей еще раз изложили свои опасения и аргументы главному архитектору города Александру Ложкину, пишет atas.info.

Александр Ложкин в свою очередь неоднократно повторил что «на сегодняшний день никакие решения не приняты». Потому что реализовать заявленный проект собственник участка не может без разрешения мэрии.

Но у мэрии уже есть предварительные договоренности, что из полученной прибыли застройщик выделит деньги на реализацию благоустройства ул. Ленина на участке от ул. Советской, до ул. Урицкого: давний проект, на который не хватало денег в бюджете.

— На сегодняшний день мы зафиксировали, что вопрос этажности является особенно острым. Мы предложим им [застройщикам] снижение этажности. Вы на общественных обсуждениях должны высказать свою позицию по проекту планировки. Они, получив эти требования, идут считать. И тогда мы получим какую-то новую версию концепции территории, исходя из их видения, — подвел итог встречи Александр Ложкин.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы выступили против строительства высотного жилого комплекса на месте магазина «Универсам» на улице Ленина.